Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video | Momento exacto en el que policía mata a ladrón que trató de robarlo en Av. 68 de Bogotá

Video | Momento exacto en el que policía mata a ladrón que trató de robarlo en Av. 68 de Bogotá

En un video, se ve que la víctima, un miembro de la Policía Nacional, iba caminando por la acera cuando un hombre se le acercó por detrás y lo amenazó con un arma de fuego.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de oct, 2025
Un hombre, miembro activo de la Policía Nacional, le disparó a un delincuente que, junto con otro sujeto, intentó robarlo
