Video | Momento exacto en el que policía mata a ladrón que trató de robarlo en Av. 68 de Bogotá

Sobre la avenida 68 con Avenida Primera de Mayo, localidad de Puente Aranda, un hombre, miembro activo de la Policía Nacional, le disparó a un delincuente que, junto con otro sujeto, intentó robarlo mientras caminaba por la calle. Al parecer, se trató de un nuevo caso de fleteo.

En un video difundido por redes sociales, captado por cámaras de seguridad de la zona, se ve que la víctima iba caminando por la acera cuando un hombre se le acercó por detrás y lo amenazó con un arma de fuego. Luego de, al parecer, cometer el robo, intentó huir junto con otro sujeto que lo esperaba en una motocicleta. Sin embargo, en ese momento la víctima sacó un arma y le disparó a uno de ellos, quien murió en el lugar.

En otro clip posterior al momento del intento de hurto se ve que el conductor de la motocicleta quedó gravemente herido y tendido en el suelo, mientras que el otro sujeto, quien portaba una chaqueta negra con blanco, al parecer ya había fallecido. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:45 de la mañana de este sábado 4 de octubre.



"En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona. En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial", aseguró el coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades añadieron que el uniformado afectado también resultó lesionado por arma de fuego en la zona de la clavícula, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. El caso fue remitido al CTI de la Fiscalía General de la Nación y aún es materia de investigación.



Pareja capturada por hurtar en TransMilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá también informó que en las últimas horas, uniformados de la institución lograron la captura de un hombre y una mujer por hurtar a una usuaria dentro del vagón de la estación Calle 22 de TransMilenio. Mediante voces de auxilio, la patrulla acudió al llamado de la comunidad, que se encontraba agrediendo a una pareja, la cual presuntamente estaría hurtando a los pasajeros dentro de un bus articulado.

Según la víctima, estas personas la intimidaron con un arma cortopuzante y la despojaron de su celular. De inmediato se les practicó un registro, en el cual se les halló el arma y se logró la recuperación del teléfono. Al verificar los antecedentes de la presunta delincuente, contaba con una orden de captura vigente y anotaciones por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir. Por otra parte, el otro capturado habría salido hace un mes de la cárcel en Medellín.

