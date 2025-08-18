Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hombre mayor apuñaló a dos personas en la Terminal del Salitre: agresión quedó en video

Hombre mayor apuñaló a dos personas en la Terminal del Salitre: agresión quedó en video

En la tarde del domingo 17 de agosto se registró un caso de agresión en la Terminal del Salitre, en Bogotá. Un hombre mayor apuñaló con cuchillo a dos personas.

Hombre mayor apuñaló a dos personas en la Terminal del Salitre: agresión quedó en video
El hombre atacó a dos personas antes de causarse heridas a sí mismo.
Redes sociales
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 18, 2025 12:05 p. m.

Viajeros y transeúntes de la Terminal del Salitre, en Bogotá, fueron testigos de un acto de agresión que quedó en video. Un hombre mayor, al parecer sin razón, atacó con un cuchillo a otros dos hombres que pasaban cerca de él.

"En referencia a la agresión con arma blanca que se presentó en la zona de descensos de la Terminal del Salitre", se lee en un comunicado de prensa compartido por la entidad de transporte. El hecho ocurrió este domingo 17 de agosto a las 1:35 de la tarde. "Se registró una agresión con arma blanca en la zona de descensos. De acuerdo con la investigación preliminar, un usuario de la tercera edad atacó a dos viajeros en el área de taxis y posteriormente se autolesiona con la misma arma".

Uniformados de la estación de Policía E-22 y el personal operativo de la Terminal del Salitre de Bogotá atendieron la situación. La administración de la terminal asegura que se activó de inmediato el protocolo de atención prehospitalaria a todos los hombres heridos.

"Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde recibe atención médica. Por su parte, el agresor también recibió atención médica y permanece bajo custodia de la Policía Nacional", agregaron en el texto.

Por último, la Terminal de Transporte de Bogotá aseguró que se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los hombres afectados por la agresión con cuchillo. "Continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", concluyeron en el comunicado.

Lea: ¿Quién era el conductor de flota que fue apuñalado de muerte por uno de sus colegas en Bogotá?

¿Qué se ve en el video?

En un registro audiovisual compartido en redes sociales se ve el momento exacto en el que el hombre mayor ataca a las otras dos personas. El sujeto saca un cuchillo y primero apuñala a una persona, quien sale de la visión de la cámara. Poco después, el hombre apuñala a otra persona que estaba apoyando contra un muro.

El hombre herido también se aleja rápidamente de su atacante y sale del campo de visión. El hombre mayor después se autolesiona con el mismo cuchillo y es el momento cuando ya reaccionan los miembros del personal de la Terminal del Salitre y de la Policía.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

