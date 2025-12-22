Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: reportan manifestación en la autopista Norte con calle 100

En la mañana de este lunes 22 de diciembre se presenta una manifestación en la autopista Norte con calle 100, norte de Bogotá, que ha generado un largo trancón y ha afectado varias rutas de TransMilenio. Se trata de un grupo de recicladores que están bloqueando la calzada e impiden el paso de los vehículos.

6:30 a. m. Rutas de TM afectadas

TransMilenio informó que en la autopista Norte, a la altura de la estación Calle 100, se presenta paso restringido intermitente para los buses de TransMilenio que pueden generar retrasos en algunos servicios. Las siguientes rutas de SITP están afectadas por la manifestación:



6:15 a. m.: vías alternas

Manifestantes llegaron a la Autopista Norte con calle 100, en sentido Norte - Sur, generando afectación vial en la calzada mixta. La ruta alterna, según la Secretaría de Movilidad, es la Av. Boyacá. Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la zona.

Noticia en desarrollo...

