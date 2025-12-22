En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: reportan manifestación en la autopista Norte con calle 100

Movilidad en Bogotá hoy EN VIVO: reportan manifestación en la autopista Norte con calle 100

Se trata de un grupo de recicladores que llegaron en la mañana de este lunes, generando alto tráfico en la zona. Varias rutas de TransMilenio están afectadas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Manifestación en la autopista Norte.
Manifestación en la autopista Norte.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad