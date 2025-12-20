Cierran reconocido colegio de Bogotá tras 46 años educando: la institución explicó la razón

Con una emotiva carta enviada a padres, estudiantes, docentes y colaboradores, el Colegio Nueva Alianza Integral confirmó que cerrará sus puertas desde 2026, poniendo fin a 46 años de trayectoria educativa reconocida en el sur de Bogotá, localidad de San Cristóbal Sur. La decisión, firmada por la Sociedad Romero Vivas, fundadora de la institución, responde a una dramática caída en la matrícula atribuida a la baja natalidad y a una crisis demográfica que afecta a nivel nacional e internacional.

"Nos vemos obligados a tomar la lamentable determinación de cerrar nuestras puertas al finalizar el presente año académico. Esta decisión responde a circunstancias que han afectado al sector educativo a nivel nacional, especialmente en términos de sostenibilidad financiera, las cuales han sido evaluadas con rigurosidad y compromiso", se lee en un comunicado emitido por la Sociedad Romero Vivas, fundadores de la institución educativa.



¿Por qué cierra el Colegio Nueva Alianza Integral?

Según la institución, de los 550 cupos disponibles, apenas 215 estaban ocupados durante el presente ciclo, con solo 11 de las 17 aulas en uso. Esta baja ocupación fue un golpe directo para los ingresos del colegio, comprometiendo el presupuesto necesario para nómina, mantenimiento e inversión institucional.



El acumulado de cartera vencida alcanzó un preocupante 48,24%, lo que dificultaba aún más la operación, en un entorno donde los costos fijos, como salarios, mantenimiento de infraestructura y servicios básicos, permanecen sin mayor flexibilidad.



Las directivas del colegio señalaron que la disminución demográfica va más allá del descenso de un curso o de un ciclo escolar: es un fenómeno estructural con impacto en todo el país. En Colombia, la situación se agrava: según el Dane, en 2024 nacieron solo 445.011 bebés, el nivel más bajo en la última década, y 13,7 % menos que en 2023, con una caída del 32,7 % en los nacimientos desde 2015.

La tasa de fecundidad ha disminuido de cerca de 2,5 hijos por mujer en 2000 a 1,6 en 2024, según BBVA y el Banco Mundial, situación que ya está reconfigurando la estructura etaria del país. Este fenómeno se refleja no solo en menos estudiantes, sino también en una población laboral que envejece, generando efectos en la sostenibilidad económica y social.

En su carta, la Sociedad Romero Vivas expresó "respeto y gratitud" hacia todos los que formaron parte del proyecto institucional, remarcando que la decisión fue "difícil y profundamente sentida". "Según datos recientes del Directorio Único de Establecimientos Educativos, más de 760 colegios han cerrado en los últimos seis años, 26 de ellos tan solo en el primer semestre de 2024 en Bogotá. Esta tendencia refleja una realidad demográfica y económica nacional de la cual no hemos podido escapar", agregó la entidad.

La sociedad resaltó que "somos parte del impacto de la disminución demográfica que hoy prende alarmas a nivel nacional e internacional. Cada vez hay menos niños en edad escolar, y resulta muy difícil proyectar un cambio en esta tendencia. A esto se suma que muchas familias han tenido que cambiar de vivienda o incluso de ciudad, reduciendo significativamente la matrícula año tras año. Nos reconforta saber que, incluso en este difícil panorama, el colegio no ha escatimado esfuerzos para sostener e incluso elevar la calidad educativa".



Colegio Nueva Alianza Integral, entre los mejores del calendario A

Inaugurado hace casi medio siglo, Nueva Alianza Integral se destacó por su enfoque académico integral. Ofrecía asignaturas como programación, emprendimiento, música, expresión corporal y exigía el inglés como segunda lengua. Su propuesta metodológica, una infraestructura renovada y laboratorios con tecnología de punta consolidaron su posición como uno de los colegios calendario A más destacados de Bogotá, situándose en el puesto número 20 del ranking distrital según resultados de la Prueba Saber 11° en 2024.

Durante su funcionamiento, Nueva Alianza integral formó a 21 promociones y graduó a más de 550 bachilleres, convirtiéndose en referente educativo del sector. A pesar de estos logros, la sostenibilidad financiera se vio comprometida por la reducción drástica en la matrícula.

"En los últimos años, hemos impulsado actividades complementarias que enriquecen la experiencia escolar y que, además, podrían aportar a la sostenibilidad institucional —como la Escuela Sabatina de Inglés, la Escuela de Baloncesto, la reciente propuesta Escuela de Danzas, la Jornada Complementaria, las salidas pedagógicas y eventos como pijamadas, Alianzarte, Semana Cultural y el Cumpleaños del Colegio— pero la cada vez más baja participación, nos permite entender, que las también dificultades económicas acompañan a gran parte de nuestras familias", mencionaron los fundadores de la institución.

