Caso Yulixa Toloza y las trabas judiciales que tiene Colombia para traer capturados desde Venezuela

En Venezuela, autoridades de ese país confirmaron la detención de los tres implicados, dos en el Estado Portuguesa y uno en el Estado Aragua, en el caso de Yulixa Toloza. Según reportes de la Policía, se espera que en los próximos días se decida sobre el destino y si existe o no una posible extradición a Colombia.



En Venezuela está prohibida la extradición de nacionales

Y es que, según el artículo 69 de la Constitución Política de Venezuela, se prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales y si cometen delitos en otra nación y escapan a su nación, la justicia local los judicializará.

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La Fiscalía de Colombia intentará llevar a cabo las gestiones necesarias para procurar que estas personas sean procesadas en Colombia por cuatro delitos: desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento de pruebas. No obstante, hay dos delitos de los cuatro, desaparición forzada y omisión de socorro, con los que a estas personas las solicita la justicia colombiana que no están tipificados en la legislación venezolana. En Venezuela sí es un delito la desaparición forzada, pero para hechos cometidos dentro del territorio nacional.



¿Quiénes fueron capturados por caso Yulixa Toloza?

Los tres ciudadanos venezolanos detenidos en el país vecino fueron identificados como Edison José Torres, Eduardo David Ramos y María Fernanda Delgado Hernández. Esta última es la representante legal del centro estético al que Yulixa asistió el 13 de mayo.

Para que se pueda dar una extradición de estos tres ciudadanos venezolanos a Colombia, se tiene que completar una solicitud de extradición y este caso pasaría a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.



Capturados en Venezuela por caso Yulixa Toloza quedarían libres en 60 días: ¿por qué?

Los recaudos que exige el Tribunal Supremo de Justicia para poder admitir esta solicitud deben ser consignados en un plazo no mayor a 60 días. Si en esos 60 días no se consignan los requerimientos que se plantean desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, estos señalados criminales podrían, incluso, quedar en libertad.



Se conoce que desde la Fiscalía de Colombia se tienen adelantados los trámites para llevar a cabo la solicitud formal de extradición de los tres venezolanos.



Mientras tanto, las autoridades imputarán cargos a los otros dos ciudadanos detenidos e involucrados en este caso, Jesús Hernández Morales y Kelvi Sequera Delgado, quienes habrían confesado a los investigadores en dónde estaba el cuerpo de la víctima, cuando fueron interrogados por las autoridades.



El rastro que dio con el paradero de Yulixa Toloza

Estos dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Cúcuta luego de que fueran a reclamar el carro en el que Yulixa fue subida por dos hombres en la noche del 13 de mayo, día de su desaparición.

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Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres la sacaron del lugar y la subieron a un vehículo que inicialmente se dirigió hacia el norte de Bogotá. Posteriormente, el automóvil regresó por la autopista Sur con destino a La Mesa, luego a Anapoima, y finalmente el cuerpo sin vida de la víctima fue abandonado en el kilómetro 40, en Apulo.

Después, el vehículo retornó a Bogotá, cruzó la autopista Norte y continuó su recorrido por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, hasta ser dejado, finalmente, en Cúcuta.



Confirman identidad del cuerpo de Yulixa Toloza

El Instituto Colombiano de Medicina Legal informó en la mañana de este miércoles la identidad del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, encontrado en Apulo, Cundinamarca.

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La entidad señaló que “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que el 19 de mayo de 2026 ingresó a la Regional Bogotá el cuerpo de una mujer encontrado en Apulo (Cundinamarca). Tras realizar el abordaje forense y las actuaciones técnico – científicas, se ha podido establecer, a través de lofoscopia, que la identidad del cuerpo corresponde a Yulixa Consuelo Toloza Rivas".

Finalmente dijo que "el equipo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará el estudio para determinar la manera y causa de muerte, y culminar el informe que entregará al Fiscal encargado de la investigación. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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