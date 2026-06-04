Menor reclutado por las disidencias de Mordisco fue rescatado en medio de operativo en Cauca

La fuerza pública logró la recuperación de dos menores de edad en el marco de dos operaciones que fueron adelantadas en Guaviare y Cauca, después de que estos fueran víctimas de reclutamiento ilegal por parte de las disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco.

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Rescate de menor reclutado en Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional logró que un joven recobrara la libertad mientras llevaban a cabo una ofensiva en el departamento del Cauca. Según la institución, el menor habría sido reclutado por parte de la estructura residual Jaime Martínez. En medio de estas actividades, el Ejército no solo logró la recuperación del menor, sino también el sometimiento a la justicia de otro integrante de este grupo armado ilegal.



Todo se dio en la zona rural del municipio de López de Micay, hasta donde llegaron los dos jóvenes —uno de ellos de 17 años— para escapar de la estructura criminal y acudir a las tropas desplegadas.



La Brigada 29 desplegó sus capacidades para lograr extraer a las dos personas y proteger su identidad, teniendo en cuenta el riesgo contra la integridad de los jóvenes. En el proceso se incautaron dos fusiles, proveedores, cartuchos y tres cilindros con explosivos.

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Los resultados tras el bombardeo contra estructuras de alias Calarcá e Iván Mordisco

Tras una orden del presidente Gustavo Petro, las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional, ejecutaron un bombardeo en la vereda Barranco Ceiba, municipio de San José del Guaviare.

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La acción ofensiva dejó como resultado la neutralización de tres presuntos integrantes de las disidencias de Mordisco. Además, recuperaron a un menor de edad. También se incautó abundante material de guerra e intendencia, entre el que se encuentran 22 armas largas y cortas, proveedores, más de 14.000 municiones de diferentes calibres, material explosivo, equipos de comunicaciones, teléfonos celulares y un computador que contenía información relacionada con los planes criminales de esta estructura armada ilegal.



Simultáneamente a esta operación, se logró el sometimiento a la justicia de cinco presuntos integrantes de estas organizaciones armadas ilegales: tres pertenecientes al Bloque Amazonas, de la facción Iván Mordisco, y dos integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, de la facción Calarcá. En esta acción fueron recuperados seis menores: cuatro del Bloque Amazonas y dos del Bloque Jorge Suárez Briceño.

María Paula Rodríguez Rozo

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