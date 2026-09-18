Cayó en Salento el presunto asesino de la turista neerlandesa: unos AirPods fueron la clave

Las autoridades colombianas lograron la captura de Eduardo Mendoza, hombre señalado por el asesinato de Marlies Minke Genz una turista extranjera que se encontraba en Salento, Quindío. Los hechos ocurrieron en el mes de mayo, cuando la mujer que viajó desde Países Bajos a territorio nacional fue hallada sin vida.



¿Quién es el hombre capturado por el asesinato de turista extranjera en Colombia?

Se trata de Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un hombre de nacionalidad venezolana y de 38 años que fue capturado cuatro meses después del incidente por agentes del CTI de la Fiscalía cerca a la plaza pública del municipio en el que ocurrieron los hechos. El sujeto fue enviado a la cárcel por un juez, mientras los investigadores preparan una imputación por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado.



¿Cómo ocurrió el crimen contra la turista?

El punto de partida de la investigación se dio el pasado 25 de mayo, cuando Marlies Minke Genz no regresó a su hotel y las personas conocidas perdieron todo contacto con ella. Los trabajadores del lugar alertaron sobre la situación y las autoridades emprendieron una búsqueda local que llevó a la revisión de todo su recorrido a través de cámaras de seguridad.

Las grabaciones establecieron que la mujer realizó un recorrido a pie por el municipio, llevando consigo un bolso rosado. Cuando estaba cerca de su destino, para disfrutar de una nueva actividad turística, la mujer pasó por un punto ciego y desapareció. Los trabajadores del hotel indicaron que la mujer neerlandesa se registró el 21 de mayo y que, según les había comentado, llegó a Colombia días antes para visitar diversos destinos turísticos.

La búsqueda por la extranjera finalizó de forma trágica el 31 de mayo, cuando su cuerpo sin vida fue hallado cerca al lugar al que se dirigía. Entonces la Fiscalía emprendió una investigación para dar con el responsable de su muerte. Tras un largo análisis de las grabaciones, procedimientos especializados, cotejos morfológicos y análisis de personas que también pasaron por el lugar, identificaron a Eduardo Ramiro Mendoza Nare como presunto responsable del crimen.



Uno de los elementos claves para descubrir al responsable fueron unos AirPods que pertenecían a la mujer de 41 años. Los audífonos le fueron hurtados tras el asesinato y, por un lado, facilitaron el hallazgo del cadáver según su ubicación y determinar que el responsable los llevó hasta Medellín, Antioquia, donde finalmente los vendió.

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Luego de su detención, el pasado 16 de septiembre, Mendoza permanecerá privado de la libertad mientras se establece el destino de su caso. Próximamente será presentado ante un juez de control de garantías del Quindío, en donde la Fiscalía le imputará cargos por los delitos de feminicidio agravado por la muerte violenta que sufrió la turista y el de hurto calificado, pues presumen que el hombre se apoderó de las pertenencias de la mujer.

Se conoció que, presuntamente, Mendoza Nare habría conocido a la extranjera en el Recinto Gastronómico y Artesanal de la municipalidad quindiana, donde aparentemente él trabajó limpiando los baños. Tras el asesinato de Genz, el venezolano habría tomado su moto y se alejó de la zona, pasando algunos días en Antioquia, luego de unos días regresó a su lugar de trabajo creyendo que habría logrado borrar las huellas de su crimen.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co