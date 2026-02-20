Así avanza la construcción de megacárcel en Medellín inspirada en el Cecot de Bukele en El Salvador

La ciudad de Medellín avanza en la construcción de la primera megacárcel de Colombia inspirada en el modelo de la famosa prisión para pandilleros que creó el presidente Nayib Bukele en El Salvador, informó la Alcaldía de Medellín. El penal tendrá capacidad para más de 1.300 reclusos bajo fuertes medidas de control, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

La segunda ciudad del país llegó a ser una de las más violentas del mundo. Un funcionario de la alcaldía aseguró este viernes que el diseño de la megacárcel está inspirado en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la prisión de alta seguridad de El Salvador, blanco de denuncias de grupos de derechos humanos por supuestos abusos contra los presos.



Colombia se suma así a otros países latinoamericanos, como Ecuador y Costa Rica, que construyen este tipo de prisiones. Más recientemente, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el Cecot y pidió a Bukele "colaboración" para "mejorar" el sistema penitenciario de su país.



¿Qué se sabe del proyecto de megacárcel en Medellín?

El alcalde Gutiérrez visitó el jueves el lugar donde obreros trabajan en la construcción de la cárcel, que será financiada con fondos públicos y privados. El dirigente aseguró que el centro no será custodiado por funcionarios de la autoridad penitenciaria nacional sino por un equipo de seguridad propio. El mandatario local explicó que la prisión, que estará lista en 2027, contará con sistemas tecnológicos para impedir las comunicaciones de los reclusos, ya que una de las modalidades de extorsión más comunes en el país se origina desde las cárceles. La idea es que las personas recluidas allí estén "privadas de muchos privilegios", dijo Gutiérrez a medios.



"“Para las personas que lleguen a este lugar, vamos a tener un sistema de reinserción social. Las personas que llegarán acá son sindicadas, es decir, que no han sido condenadas. Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares. Cada uno va a tener capacidad para 250 cupos. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Para nosotros siempre es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, aseguró el mandatario local.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Medellín, la obra de la megacárcel registra un avance del 9 %. "Se ejecutan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas. La inversión total asciende a $675.000 millones bajo el modelo de asociación público-privada, con pagos programados entre 2027 y 2038", explicaron desde la administración.