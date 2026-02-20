Murió tigrilla rescatada en grave estado de salud en Medellín: "Arrebataron su libertad y vida"

La tigrilla lanuda que había sido rescatada del Cerro de las Tres Cruces de Medellín, en estado de salud crítico, falleció durante la tarde de este viernes 20 de febrero de 2026. Así lo confirmó el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, quien desde el pasado 18 de febrero había reportado su hallazgo, por parte de la ciudadanía, a orillas de un sendero de esta zona.

Ese ser vivo, cuya especie se encuentra en condición de amenazada por el impacto humano sobre su hábitat, fue encontrado en pésimas condiciones de salud: tenía sus colmillos completamente fracturados —lo que podría indicar cautiverio previo—, además de altos grados de deshidtración y desnutrición. Como si fuera poco, su pelaje estaba plagado por pulgas, condición parasitaria que agravó también su estado de salud, y se evaluaba una posibilidad de que algunos de sus órganos se hubieran visto comprometidos.

Este animal se encontraba en una unidad de cuidados intensivos veterinaria bajo monitoreo permanente; contaba con soporte de oxígeno, manejo térmico y alimentación asistida por sonda. Incluso, un día antes de su muerte había presentado un paro cardiorrespiratorio que obligó a los profesionales a llevar a cabo maniobras de reanimación para salvarle la vida. Pese a los intensos esfuerzos por parte de toda el área especializada del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, se reportó la muerte de esta especie protegida en horas de la tarde de este viernes.



El alcalde Gutiérrez señaló que el grave deterioro del animal evidenciaba un posible cautiverio prolongado, es decir, que al parecer este animal no se encontraba en libertad, sino que pudo haber estado en manos humanas durante mucho tiempo, lo que habría incidido en su descompensación y pésimo estado de salud. Este acto, de ser cierto, representa un grave delito ambiental con penas de cárcel acorde con la ley colombiana.



"Lamento informar que la tigrilla lanuda rescatada en el Cerro de las Tres Cruces falleció, pese al esfuerzo incansable de los equipos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto. El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida. Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos", manifestó el alcalde desde su cuenta de X.



Cómo reportar la posesión ilegal de fauna silvestre en Colombia

Es fundamental saber que realizar actividades como la cacería, el atrape, el negocio o el simple hecho de tener animales de la fauna nativa en casa es una conducta criminal. Estas acciones conllevan consecuencias legales graves, incluyendo periodos de encarcelamiento que oscilan entre los 2 y 8 años, sumado a sanciones financieras de gran cuantía. Para reportar estos casos en cualquier parte del país, se debe utilizar la línea de atención 123.

En situaciones donde se aviste un ejemplar de origen silvestre que presente lesiones, se encuentre inmovilizado, sin conocimiento, sea un recién nacido desprotegido o esté en una circunstancia de riesgo que precise cuidados médicos profesionales, se ha habilitado el número de urgencias 304 630 0090. Asimismo, este canal está abierto para aquellas personas que posean un animal silvestre y tomen la decisión de entregarlo a las autoridades de manera voluntaria.

Consecuencias legales por el tráfico de especies

Bajo el marco del Código Penal de Colombia, todo individuo que capture, retire de su hábitat, conserve o saque provecho de la fauna silvestre en el país se expone a condenas de prisión de entre 48 y 108 meses. Tales castigos están fundamentados en la Ley 1333 de 2009, normativa que tipifica como infracción ambiental el transporte, la venta, la caza y la tenencia no autorizada de estos animales.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

