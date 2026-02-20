Millonario robo en joyería de Chiquinquirá: local pertenece a un creador de contenido

Los empleados de una joyería en Chiquinquirá, Boyacá, fueron víctimas de un violento atraco que tiene impactada a toda la comunidad, ya que representa un hecho sin precedentes en la historia del pueblo. El caso quedó registrado en las cámaras de seguridad dispuestas en el establecimiento comercial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

El episodio ocurrió en el local conocido como la joyería “El Paisa Visita”, ubicado en calle 18 y próximo a la Plaza de La Libertad, durante la mañana del 19 de abril. Los hechos fueron divulgados por el comerciante y dueño de este local, que es reconocido en redes con el mismo nombre que el establecimiento y acumula más de 500.000 seguidores en plataforma. “Se nos metieron a plena luz del día y nos robaron. Lo peor fue la reacción de la Policía. Estamos en manos el CTI y la Fiscalía”, señaló.



Así ocurrieron los hechos dentro de la joyería

Todo parecía transcurrir con tranquilidad dentro del comercio, en el que estaba un vendedor detrás de la vitrina y otras dos personas sentadas en el espacio dispuesto para clientes, según el metraje compartido en redes sociales. Alrededor de las 11:00 a. m., un hombre entró a la tienda y fue directo hacia el vendedor para encañonarlo y amenazarlo con un arma de fuego. No conforme con eso, le quitó a la víctima una cadena que tenía en el cuello. Solo unos segundos después entró un cómplice del criminal que amedrentó al acompañante del empleado de la joyería.



La mujer hecha con IA con la que impulsan lista al Congreso en Colombia: ¿cómo funciona?



Entre los dos, obligaron a las tres personas presentes en el local a que se acostaran boca abajo en el suelo. Ninguno de los dos delincuentes ocultó su identidad.

Publicidad

Como si fuera un movimiento muy planeado, uno de los criminales sacó un celular de su bolsillo y habló a través de él, al parecer para dar aviso a otros de sus compañeros. Simultáneo a eso, una cámara al exterior del negocio grabó cómo otro empleado iba a entrar hasta que se percató que algo ocurría y se alejó de la fachada. En ese instante, un tercer criminal llegó al establecimiento e intentó retener al hombre sin éxito. El empleado salió corriendo, para dar aviso a las autoridades.

Colombiana asesinada en EE. UU.: encontraron cuerpo en congelador y sospechoso habría huido del país

Publicidad

De todos modos el tercer cómplice ingresó al establecimiento con lo que parecía ser una bolsa y saltó hacia el mostrador para llevarse el botín. Mientras eso sucedía, el otro ladrón que entró inicialmente amarró las manos del empleado. Una vez emprendieron la huida en tres motos, conducidas por otros hombres, el individuo logró soltarse e ir hacia la caja para tomar un arma con la que intentó dispararle a los victimarios, sin éxito.

"Nadie llamó a la Policía"

“Acá en los locales más de uno se dio cuenta y nadie llamó a la Policía. En el momento del atraco, mi hermano estaba en llamada con mi hermana. Ella escuchó y llamó a la Policía, nadie llegó. Uno de mis asistentes estaba entrando, intentaron entraron a la fuerza, logró volarse y fue hasta el comando de Policía. Llegó primero él a primero a pie antes de que llegara la Policía”, lamentó ‘El Paisa’ en otro video publicado desde su cuenta.

El comerciante asegura que lograron tomar placas de las motos involucradas, al igual que videos que dan muestra de lo ocurrido. Aún no se ha emitido una estimación oficial del valor de lo que fue robado, pero ‘El Paisa’ asegura de manera extraoficial en sus publicaciones que sufrieron una millonaria pérdida.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL