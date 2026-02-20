Capturan a alias Medio Labio en operativo clave entre Policía de Colombia y Guardia Civil española

La Policía Nacional de Colombia y la Guardia Civil española detuvieron en Medellín a Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y considerado un "narco invisible" de cuarta generación, informaron este viernes autoridades en ambos países.

"Medio Labio está considerado por los investigadores como uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional, que operan desde estructuras empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando en intermediarios y testaferros, para impedir su identificación, pero teniendo una capacidad logística incluso mayor", señaló la Guardia Civil española en un comunicado.



El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, dijo que alias Medio Labio "era considerado un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas, europeas y de los Estados Unidos, debido a su rol estratégico como articulador financiero entre organizaciones criminales en Colombia y mafias europeas, incluidas estructuras italianas como la 'Ndrangheta y la denominada 'La Calabresa', además de redes como la Mocro Maffia y cárteles mexicanos".



La captura se produjo en la segunda fase de la operación internacional 'Gulupa II', que en octubre de 2025 logró desarticular parcialmente una red criminal responsable de introducir más de 120 toneladas anuales de cocaína en Europa a través de puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

La investigación, iniciada en 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, permitió identificar a varios objetivos de alto valor encargados de coordinar el envío sistemático de cargamentos hacia Europa. Con la detención de Medio Labio, las autoridades dan por descabezada la rama logística y financiera de esa estructura vinculada al Clan del Golfo.



¿Quién es alias Medio Labio y de qué lo señalan?

La DIJIN aseguró que alias Medio Labio "inició su trayectoria criminal como administrador de las finanzas ilícitas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), trabajando para cabecillas como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Miguel Ángel Mejía Múnera y Víctor Manuel Mejía Múnera, alias Los Mellizos, y posteriormente, consolidó su papel como estratega financiero del Clan del Golfo, realizando movimientos de dinero en efectivo a través del sistema informal Hawala, por un valor aproximado de $147 mil millones de pesos colombianos, recursos presuntamente derivados del narcotráfico internacional".

El capturado tiene un perfil criminal de décadas y vínculos con redes transnacionales del narcotráfico. "Era considerado como un narco invisible, su rol era clave en la administración financiera y el blanqueo de dinero ilícito para redes criminales. Además, era investigado por autoridades de España e Italia por sus presuntos vínculos con redes de tráfico europeo y mafias italianas". Las autoridades también dijeron que alias Medio Labio es primo de alias Don Mario, fundador de lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo.

