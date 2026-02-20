Madre e hijo fueron víctimas de ataque armado dentro de su casa en el Atlántico

Un lamentable caso de homicidio se registró en el municipio de Ponedera, Atlántico, por cuenta de un ataque armado que le arrebató la vida a dos víctimas inocentes. Se trata de Constanza Rivera Salas, una madre de 39 años y su hijo de tan solo dos años de edad, que se encontraban dentro de su vivienda cuando recibieron el impacto de las balas en extrañas circunstancias que están siendo investigadas. Los dos heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Sabanalarga para ser atendidos, pero fallecieron por la gravedad que revestían.

Los victimarios habrían llegado por otro objetivo

Se conoce que las víctimas fueron ultimadas por tres sicarios que se movilizaban en motocicleta por la zona ingresaron hasta la vivienda. Otra mujer resultó herida y sigue bajo observación en centro médico. Una sobreviviente del atentado, que pidió ocultar su identidad, habló con Noticias Caracol y aseguró que los victimarios se habrían confundido.

“Ellos preguntaron ‘Camilo, Camilo’, y nosotros le dijimos ‘No, aquí no vive ningún Camilo’”, relató. Ante la negativa, los criminales le dispararon a una mujer que se encontraba al lado de la testigo. Una acompañante de la persona herida “cayó en furia”, según el testimonio, y en ese momento salió despedida una bala perdida que impactó contra el menor de edad, identificado como Jordan Cervantes. Los testimonios indicaron que el niño se encontraba en brazos de una vecina cuando ocurrió el caso.



La muerte de Rivera Salas deja consternación entre sus cercanos y a tres hijos pequeños que quedaron huérfanos a raíz del asesinato. Ahora su familia clama por justicia. Anuar Rivera, hermano de la mujer, dijo: “No era de licor ni parranda, era una persona sencilla, humilde y respetable“.David Rivera, el padre de la víctima mortal, asegura que no hay claridad en el caso. “No tenemos una versión clara, no se de donde vino la muerte de ella”, declaró a este medio.

Ofrecen recompensa de 30 millones por información del caso

Las autoridades, en medio de la investigación que está en curso para identificar y capturar a los victimarios, revelaron que la víctima mayor de edad no presentaba anotaciones judiciales. El secretario de Seguridad del Atlántico, José Antonio Luque, detalló que ahora se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información valiosa para el caso que genera conmoción entre las familias del municipio.

