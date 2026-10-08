Cambios en el Metro de Medellín por el Festival Altavoz y EDC este fin de semana

El Metro de Medellín estableció ajustes en los horarios de servicio los días domingo 11 y lunes 12 de octubre por la realización del Electric Daisy Carnival (EDC) y el Festival Altavoz en la ciudad. La medida tiene como propósito facilitar el acceso y el retorno de las personas que asistirán a los eventos de música durante las jornadas de la programación. Las autoridades de transporte del sistema comunicaron los detalles de la operación en las líneas de trenes y los puntos de ingreso y salida.

Los cambios en el funcionamiento abarcan la extensión en el cierre de la jornada de la noche y el adelanto en la apertura de la madrugada. En las líneas A y B, el servicio de trenes se mantendrá hasta las 11:30 p. m.. Durante el periodo entre las 10:50 p. m. y las 11:30 p. m., el ingreso de usuarios a la red se realizará únicamente por la estación Universidad.

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En la madrugada del domingo 11 y del lunes 12 de octubre, la operación comenzará a las 3:30 a. m., hora que equivale a un adelanto de una hora y treinta minutos frente al horario de la semana del sistema. Para este inicio de jornada en la madrugada, el ingreso de personas estará en funcionamiento únicamente por la estación Estadio.



La red de transporte dispuso un grupo de estaciones únicamente para la salida de los pasajeros durante las horas del esquema de los eventos. Las estaciones en la lista de salida en la línea A abarcan Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí y La Estrella. En la línea B, los puntos con apertura para el desembarque de usuarios son Suramericana, Floresta y San Javier. El resto de estaciones de la red permanecerá sin servicio de transporte durante los tramos de este esquema.



Horarios de las líneas de integración y sectores del sistema

La modificación en el horario de servicio aplica únicamente para las líneas A y B de trenes de la red del Metro. El resto de componentes del sistema de transporte mantendrá los horarios de la tabla de la semana durante las jornadas del domingo 11 y lunes 12 de octubre. La medida de extensión no aplicará para la línea T del tranvía ni para los sistemas de cables K, J, H, M, P y L.



En adición, las líneas de buses 1, 2 y O, junto con los vehículos de las cuencas 3 y 6, funcionarán en las horas de la tabla de la semana sin variaciones en la prestación del servicio. La empresa recomendó a los usuarios de los sectores de la ciudad verificar las conexiones entre los medios de transporte para la programación de los desplazamientos. La falta de extensión en los cables y buses exige la planeación de alternativas de movilidad para el retorno a los barrios tras la salida de los trenes.

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La concentración de usuarios en las estaciones Universidad y Estadio responde a la ubicación de los escenarios de los eventos de música en la ciudad. Las autoridades dispusieron personal de servicio en los puntos de acceso para la orientación de los pasajeros durante la entrada y la salida de los vagones.



Normas de convivencia y recomendaciones de uso de la red

La empresa Metro de Medellín difundió pautas de comportamiento para el tránsito de pasajeros en las estaciones y trenes durante los días del esquema de los eventos. Entre las indicaciones figura la necesidad de realizar la recarga del medio de pago Cívica antes del ingreso a las instalaciones con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de venta. También piden recordar la prohibición del consumo de alimentos y bebidas en los espacios de la red de transporte.

Asimismo, el reglamento del usuario prohíbe el ingreso de personas bajo la influencia de alcohol o sustancias en las estaciones y trenes. La entidad solicitó a los viajeros permitir el cierre de las puertas de los vehículos y utilizar los dispositivos de emergencia únicamente en situaciones de necesidad. Las pautas de la Cultura Metro incluyen la cesión del asiento a las personas con necesidad de atención en los vagones y la colaboración entre usuarios durante el viaje.



Esquema de operación en las estaciones de la red

Para el retorno de los asistentes desde la estación Universidad, el sistema coordinará la frecuencia de trenes hacia el norte y hacia el sur de la línea A. En la estación Estadio, el flujo de usuarios en la madrugada contará con trenes hacia las estaciones de la línea B y la conexión con la línea A en San Antonio. La restricción de ingreso en las estaciones de paso busca agilizar el desplazamiento de los vagones hacia las paradas de desembarque en los municipios del Valle de Aburrá.

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Las personas que requieran salir en puntos como Poblado, Envigado o Itagüí dispondrán de los vagones con parada en los puntos de salida de pasajeros. El personal de la empresa mantendrá el control de las zonas de abordaje para evitar el ingreso sin autorización en las estaciones que funcionan con el fin de la salida de los usuarios. Para mantenerse informado la empresa Metro de Medellín mantendrá los canales de información para la consulta del estado de las líneas en la red.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO