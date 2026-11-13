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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / SuperGiros inicia la entrega de casas reconstruidas tras el terremoto del 10 de agosto

SuperGiros inicia la entrega de casas reconstruidas tras el terremoto del 10 de agosto

La compañía destinó un capital privado de 15.000 millones de pesos, articulado con la Presidencia y alcaldías, cuya primera entrega oficial se cumplió en el municipio vallecaucano de Tuluá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
SuperGiros inicia la entrega de casas reconstruidas tras el terremoto del 10 de agosto
Imagen de referencia.
Archivo

SuperGiros inició la entrega de casas reconstruidas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, ejecutando una inversión privada de $15.000 millones de pesos articulada con la Presidencia de la República y las administraciones municipales. El programa beneficia a más de 1.200 familias damnificadas vinculadas a la compañía en todo el país, liberando recursos públicos para otros afectados.

Tres meses después de la emergencia sísmica registrada en el territorio nacional, la empresa privada SuperGiros, en coordinación con el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y las alcaldías municipales, oficializó el inicio de las entregas de viviendas reconstruidas y amobladas para los hogares afectados por el movimiento telúrico. La primera entrega tuvo lugar en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, donde la colaboradora Luisa Téllez y su abuela Alba recibieron las llaves de su nueva residencia tras sufrir la pérdida total de su inmueble.

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Esta iniciativa opera bajo un esquema de corresponsabilidad institucional diseñado tras las jornadas de atención de emergencias en Quibdó, Chocó. Mediante este acuerdo, la compañía asume directamente con capital propio la financiación, evaluación técnica y construcción de 620 viviendas que requieren reparación y más de 70 inmuebles con pérdida total, permitiendo que las entidades estatales concentren el presupuesto público y los subsidios de vivienda en el resto de la población civil damnificada por el sismo.

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