Atentado con explosivos contra estación de Policía en Cali deja una persona herida

Un nuevo ataque con explosivos generó alarma durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en el oriente de Cali, luego de que se registrara la detonación de un artefacto en inmediaciones de la estación de Policía del sector de Decepaz. De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó una persona herida y ocasionó daños materiales en varias viviendas cercanas.



La fuerte explosión fue escuchada por habitantes de la zona, quienes vivieron momentos de tensión tras la detonación. Entre las afectaciones reportadas se encuentran vidrios de ventanas rotos en algunas viviendas, al parecer, como consecuencia de la onda expansiva generada por el artefacto explosivo.

Según lo que informó Blu Pacífico, una persona que se encontraba en el sector resultó lesionada durante el ataque. La víctima sufrió laceraciones en una de sus manos y en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Hasta el momento, la información preliminar señala que el artefacto detonó en inmediaciones de las instalaciones policiales. Sin embargo, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si el ataque estaba dirigido específicamente contra la estación de Policía de Decepaz.



Por su parte, la Tercera División del Ejército Nacional, por medio de su cuenta de X rechazó cualquier acto terrorista "que atentan contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los caleños", y anunció que "La información ciudadana es fundamental para prevenir nuevos atentados y proteger vidas. Si conoce posibles acciones terroristas, denuncie a la Línea 107, gratuita y confidencial".



Segundo ataque con explosivos contra la Policía en Cali durante la semana

Este nuevo episodio se registra pocos días después de otro ataque contra integrantes de la Policía en Cali. El pasado jueves, una patrulla de la institución fue atacada mientras se movilizaba cerca de la Escuela de Carabineros, ubicada en el barrio Siloé.



Además, este hecho se suma también al reciente ataque con explosivo registrado el miércoles 11 de noviembre dirigido a la sede de RCN en Cali, en la que hombres que se movilizaban en una moto llegaron hasta el lugar y arrojaron el artefacto explosivo.

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En ambos casos, a diferencia de lo ocurrido en Decepaz, no se reportaron personas heridas, de acuerdo con la información conocida sobre el hecho.

Entre tanto, unidades de la Policía adelantan las respectivas verificaciones e investigaciones para esclarecer lo sucedido, establecer las posibles causas de la detonación y determinar si el atentado estaba dirigido contra las instalaciones policiales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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