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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevo ataque con drones contra Fuerza Pública en San Roque, Cesar: el segundo en dos días

Nuevo ataque con drones contra Fuerza Pública en San Roque, Cesar: el segundo en dos días

Los explosivos fueron lanzados contra una tanqueta del Ejército. En un video se escuchaba a alguien decirles a los civiles que estaban en la zona “no se muevan que estamos en situación”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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ataque san roque ejercito
Captura de pantalla

Un nuevo ataque se reportó en la jurisdicción de San Roque, en Curumaní, Cesar, contra la Fuerza Pública. Es el segundo ataque terrorista, en dos días consecutivos. Esta vez fue dirigido a miembros del Ejército Nacional.

El jueves se reportó un atentado contra la subestación de Policía de San Roque, hecho que dejó dos uniformados heridos. Dicha subestación ya había sido atacada a comienzos de agosto y en esa ocasión un patrullero perdió la vida.

¿Cómo fue el ataque en San Roque este 13 de noviembre?

Una tanqueta del Ejército, de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, estaba estacionada a un costado de la vía, cerca a una bomba de gasolina, cuando fue impactada por dos granadas lanzadas desde un dron. En el hecho, un soldado resultó herido en la parte baja del abdomen. Fue trasladado al centro médico de Curumaní, donde recibe atención.

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En un video grabado tras el atentado, se escuchaba a alguien pedir a los civiles que estaban en la zona que no se movieran, “si es posible no pasen más, devuélvanse”.

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El jueves, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, anunció que instalarían un consejo de seguridad en Curumaní con el fin de establecer las acciones correspondientes para enfrentar los ataques de los grupos ilegales.

NOTICIA EN DESARROLLO.

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