En video: hipopótamos casi provocan accidente en autopista Medellín – Bogotá

Un angustioso episodio se registró en las últimas horas en el departamento de Antioquia y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial. En un video difundido a través de plataformas digitales se evidencia el momento exacto en el que cuatro hipopótamos atravesaron la calzada de la autopista Medellín-Bogotá, en un tramo del corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, cerca al sitio turístico conocido como Hacienda Nápoles.

En las imágenes se observa que mientras un vehículo particular y una tractomula transitaban por el sector, los cuatro hipopótamos cruzan la carretera y el conductor del vehículo de carga pesada tiene que reaccionar rápidamente para accionar los frenos de emergencia y evitar colisionar contra la manada.

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Tras la rápida maniobra del automotor, los animales continuaron su paso sin que el evento terminara en una colisión.



🦛 Familia de hipopótamos casi es arrollada por un camión en la autopista Medellín–Bogotá



Un grupo de hipopótamos atravesó durante la noche la autopista en Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo, cerca de los Parques Temáticos Hacienda Nápoles.



El conductor de una tractomula… pic.twitter.com/fEfrcQNHdh — MiOriente (@MiOriente) November 14, 2026

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No es la primera vez que se tiene reporte de una situación de este tipo, pues en este importante corredor vial, por el que a diario transitan cientos de vehículos de carga, buses de pasajeros y vehículos particulares, la presencia de estos mamíferos resulta especialmente riesgosa durante las horas nocturnas, momento en que la visibilidad sobre la calzada disminuye considerablemente.

Debido a que un ejemplar de esta especie puede superar la tonelada de peso, una colisión a velocidad de carretera representa un peligro de extrema gravedad para Los animales y para los ocupantes de cualquier vehículo. La frecuencia de sus desplazamientos por zonas rurales y vías mantiene en alerta a los habitantes de la zona.



Recomendaciones de autoridades

Por la expansión poblacional de esta especie en el Magdalena Medio antioqueño las autoridades ambientales de la región indicaron que están realizando labores de rastreo para ubicar al grupo de animales e intentar identificar si habitan por allí de manera permanente.

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De igual forma, solicitaron a los conductores tener especial precaución este fin de semana festivo y en los desplazamientos nocturnos.

Entre las recomendaciones entregadas se encuentra reducir la velocidad al recorrer el tramo entre Doradal y Puerto Triunfo, mantener una distancia prudente con otros vehículos, vigilar los costados de la vía y, en caso de divisar hipopótamos, detener la marcha a una distancia segura sin intentar acercarse ni espantarlos.

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