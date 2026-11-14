Grave accidente en Huila: bus de pasajeros se volcó y dejó ocho personas muertas

Una grave emergencia vial se registró durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en carreteras del departamento del Huila. El volcamiento de un bus de servicio público, que transportaba pasajeros hacia Bogotá, dejó un saldo preliminar de ocho personas muertas y 20 heridas, según los primeros reportes conocidos.



¿Qué se sabe del accidente del bus en el Huila?

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió en la Ruta 45, en inmediaciones del peaje de Rivera, en el tramo vial entre Neiva y Garzón. Se sabe que el vehículo involucrado terminó volcado sobre la vía, además, estaba afiliado a la empresa Cootranscaquetá y cubría la ruta San Vicente del Caguán-Bogotá.

La emergencia movilizó a organismos de atención y autoridades, que llegaron al lugar para auxiliar a los pasajeros afectados y adelantar las labores correspondientes. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Neiva, donde reciben atención médica.

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Según informó Blu Radio, entre las primeras hipótesis sobre las posibles causas del siniestro se encuentra un eventual microsueño del conductor, situación que habría provocado la pérdida de control del vehículo y posteriormente el volcamiento. Sin embargo, esta información deberá ser verificada por las autoridades encargadas de establecer las circunstancias exactas del accidente.



En imágenes difundidas a través de redes sociales se observa el bus, de color verde, volcado sobre la vía. También se aprecia la presencia de personas de la comunidad y organismos de atención que participan en las labores de auxilio a los pasajeros.



El siniestro se presentó en medio del puente festivo por las celebraciones de la Independencia de Cartagena, periodo en el que se registra movilidad de viajeros por las carreteras del país.

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Se espera que las autoridades entreguen un reporte más detallado sobre las víctimas, las condiciones en las que ocurrió el volcamiento y las investigaciones para determinar qué provocó el accidente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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