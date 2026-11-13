Abren nuevo tramo para descongestionar la Autopista Sur en Bogotá: ¿dónde queda?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció la habilitación de un segmento de la avenida Las Torres en el sector de la carrera 77J, entre la calle 65 sur y la avenida Bosa, también identificada como calle 59 sur, corredor que se encuentra en el límite entre Bogotá y Soacha y conecta zonas residenciales y comerciales de este sector del sur de la ciudad. De acuerdo con el IDU, la habilitación permitirá que quienes se movilizan desde Bogotá hacia la Autopista Sur tengan una alternativa adicional para realizar este recorrido, con el propósito de reducir la presión sobre este corredor de acceso y salida de la capital.



Avenida Las Torres tendrá doble calzada

El tramo que será puesto en funcionamiento contempla una doble calzada con dos carriles por sentido. Esta infraestructura estará conectada con los nuevos puentes vehiculares, ramales y ciclopuentes que están previstos en la intersección de la avenida Bosa con la Autopista Sur. La apertura también estará acompañada por un plan de manejo de tránsito, debido a los cambios que se realizarán en la circulación del sector mientras avanzan las actividades pendientes. Orlando Molano, director del IDU, explicó que el tramo corresponde a tres cuadras y señaló que su habilitación permitirá utilizar la avenida Las Torres como una ruta para quienes buscan llegar a la Autopista Sur desde Bogotá.

"La avenida Las Torres la habilitaremos. Para los desvíos se llevará a cabo un plan de manejo de tránsito. Recuerden: son tres cuadras, doble calzada, doble carril, esto nos va a ayudar a descongestionar todas las personas que vienen de Bogotá y que quieren ir hacia la autopista sur, lo podrán hacer por la avenida Las Torres", indicó.

¡Buenas noticias para la movilidad del sur de Bogotá! 🚧 Se habilitará un tramo de avenida Las Torres, que ayudará a descongestionar la AutoSur. pic.twitter.com/ond0MiN0YT — IDU Bogotá (@idubogota) November 11, 2026

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¿Qué falta por terminar en la avenida Las Torres?

Aunque el tramo será habilitado, todavía queda una parte de la obra pendiente. Según explicó el director del IDU, estos trabajos no habían podido comenzar debido a las redes existentes y a las condiciones establecidas por el plan de manejo de tránsito. La entidad indicó que las labores restantes comenzarán la próxima semana y tendrían una duración estimada de dos meses a dos meses y medio. "Nos queda faltando un pedazo, por redes y por plan de manejo de tránsito no lo podíamos hacer hasta no habilitarla, así que la semana entrante también empezarán esos trabajos".



Con la habilitación de este segmento, la circulación entre el sur de Bogotá y el corredor que conduce hacia Soacha contará con una nueva posibilidad de desplazamiento. La medida está relacionada con la necesidad de ofrecer otras rutas para los vehículos que actualmente utilizan la Autopista Sur para entrar o salir de Bogotá. El nuevo tramo permitirá distribuir parte de estos recorridos hacia la avenida Las Torres. La habilitación del tramo se realizará mientras continúan los trabajos que aún están pendientes para completar la intervención prevista en este punto de la ciudad.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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