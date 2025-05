Capturan a Dayana Jassir para pagar condena por asesinato de su esposo Eduardo Pinto tras 9 años

El 4 de mayo de 2016, Barranquilla se despertó con la noticia de la muerte de Eduardo Pinto Viloria, director regional de medicina legal en ese tiempo. Según su esposa, Dayana Jassir, todo sucedió en medio de un atraco dentro de su casa en el barrio Cevillar. Por el crimen, tres personas fueron capturadas, pero la noticia dio un sorprendente giro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La mujer fue capturada en la tarde del lunes 19 de mayo y deberá pagar la condena en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla. La detención de Dayana fue llevada a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la carrera 7B con carrera 7A, barrio El Ferry, municipio de Soledad, Atlántico.

Ante medios de comunicación, Jassir indicó que su captura fue “ilegal”.

Publicidad

Detalles del crimen de Eduardo Pinto

Eduardo Pinto fue asesinado de tres disparos cuando iba a completar ocho años de matrimonio con su esposa. Luego del crimen, Jassir les dijo a las autoridades que salió a las 3:00 de la madrugada de su vivienda rumbo a La Guajira y a pocas cuadras fue interceptada por delincuentes que iban a bordo de un vehículo de servicio público.

Según la condenada, bajo amenazas, a ella la obligaron a ingresar al inmueble en donde estaba Eduardo Pinto, les exigieron una suma de dinero y, como se negaron a entregarla, el hombre fue ultimado.

Publicidad

Justo cuando Dayana Jassir llegaba a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los presuntos implicados, entre estos Johan Beltrán, su conductor de confianza, fue capturada.

Las autoridades explicaron en ese entonces que Dayana Jassir fue detenida “debido a pruebas obtenidas judicialmente en donde partícipes de los hechos las señalan como la autora intelectual y financiadora de dicho de dicho homicidio”.

Dayana Jassir y Eduardo Pinto Archivo

¿Por qué Dayana Jassir mandó a matar a su esposo?

Johan Beltrán, conductor de Jassir, reveló a las autoridades que él y ella sostenían una relación amorosa desde el año 2015, por lo que la mujer fue vinculada al crimen: “Solo quiero pedirles disculpas de todo corazón. Fui utilizado, no participé. O sea, no disparé el arma, no hice más nada, solo fui utilizado”.

Según Johan Beltrán, la relación entre él y Jassir nació porque los esposos tenían serios problemas en la intimidad.

Publicidad

Los autores materiales del asesinato fueron condenados a 19 y 17 años de prisión tras llegar a acuerdos con la fiscalía. Dayana no aceptó los cargos y se inició un largo proceso judicial.

En el programa El Rastro, de Caracol Televisión, la mamá de Eduardo Pinto señaló que Dayana Jassir “tiene que pagar la muerte de Eduardo. Ella de ahí no va a salir. Ella tiene que pagar y yo espero que la condenen. Eduardo no merecía morir de la manera en que murió”.

Publicidad

La mujer mencionó en El Rastro que por Jassir siente “odio, pero aún así no la quiero muerta. La quiero viva, sufriendo. Yo lloro a Eduardo todos los días, pero ella lo tiene que llorar más que yo”.

La condenada siempre ha dicho que es inocente por el asesinato de su esposo. La mamá de Eduardo Pinto aseguró que “ella de inocente no tiene nada. Ella fue la que planeó la muerte de Eduardo y lo entregó. Ella tiene que aprender que los hombres se respetan”.

En noviembre de 2024, en un fallo de primera instancia, un juzgado penal del circuito de Barranquilla la absolvió. Sin embargo, la Fiscalía Representantes de Víctimas y la Procuraduría apelaron la decisión, la cual fue revocada por el tribunal que la condenó a 57 años y a 6 meses de cárcel.

Según la Fiscalía Dayana, Jassir, quien apelará la decisión, pagó 2,900,000 pesos para que asesinaran a su esposo.

Publicidad

CAMILO ROJAS,PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARGATIRA ARIZA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL