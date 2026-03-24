Capturan a hombre con kit para fabricar 6.600 billetes falsos de $50.000 en Valle del Cauca

Un golpe contra las redes dedicadas a la falsificación de moneda se registró en el Valle del Cauca, donde unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre que transportaba 6.600 cortes de papel y un kit portátil para producir billetes falsos de $50.000, equivalentes a un monto cercano a $330 millones, según confirmó la Policía Nacional.

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El operativo se desarrolló en la vía Cencar–Aeropuerto, en jurisdicción del municipio de Palmira, un corredor vial que conecta importantes rutas intermunicipales del suroccidente del país. Los uniformados detuvieron un bus de servicio público que cubría el trayecto Cali–Medellín como parte de los controles ejecutados en la estrategia Corredores Seguros, iniciativa que busca afectar las dinámicas de movilidad del crimen organizado en las carreteras.



Durante la inspección rutinaria al vehículo, los policías identificaron que uno de los pasajeros mostraba nerviosismo inusual. Al revisar su equipaje, encontraron un paquete envuelto en cinta beige. En su interior había miles de cortes de papel que imitaban la textura, tamaño y características de los billetes auténticos de $50.000. Al someterlos a luz ultravioleta, quedó en evidencia que tenían impresas las cifras y elementos propios de esta denominación. La suma total: 6.600 billetes listos para ser transformados en dinero fraudulento.



Hombre tenía kit portátil para fabricar billetes falsos

La operación confirmó además que el detenido no solo transportaba el material, sino que estaba equipado para continuar la producción de billetes falsos. En su poder se hallaron sustancias químicas —incluido un líquido de color morado y bolsas con material granular transparente— que se presume serían utilizadas para fijar o revelar tintas y completar el proceso de adulteración. También llevaba dos teléfonos celulares que serán analizados para rastrear conexiones con estructuras criminales dedicadas a la falsificación.



De acuerdo con informes policiales, el hombre ya contaba con antecedentes por porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar. La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, destacó que este tipo de hallazgos ratifican la importancia de los controles permanentes en las vías del departamento. Señaló que "continuaremos desplegando de manera permanente nuestros planes operativos en el marco de la estrategia Corredores Seguros, fortaleciendo los controles en los principales ejes viales del departamento. Nuestro compromiso es garantizar la tranquilidad de los viajeros y cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar las vías para cometer delitos".

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El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para responder por delitos relacionados con tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

ÁNGELA URREA PARRA

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