COLOMBIA  / Nuevo atentado contra el Inpec en Palmira, Valle: un dragoneante murió y otro fue herido

Nuevo atentado contra el Inpec en Palmira, Valle: un dragoneante murió y otro fue herido

Los guardias estaban cerca a la cárcel del municipio. Horas antes, se había presentado otro ataque en Buga, también en el Valle del Cauca.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de oct, 2025
Inpec.
Inpec.
Colprensa

