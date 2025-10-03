Nuevo atentado contra el Inpec en Palmira, Valle: un dragoneante murió y otro fue herido

Un dragoneante del Inpec murió y otro quedó gravemente herido tras un ataque en el municipio de Palmira, en Valle del Cauca, durante la noche de este viernes 3 de octubre, día en el que también se registró en Bogotá otro ataque sicarial contra tres guardias de la misma institución, y uno de ellos falleció.

Se conoció que el dragoneante asesinado en inmediaciones de la cárcel de Palmira se llamaba Manuel Antonio Becerra Palma, y que el que quedó gravemente herido es Oscar Julián González Garzón, cuyo pronostico es reservado. Las autoridades de Valle del Cauca alertaron que horas antes también se presentó un ataque cerca al centro penitenciario de Buga, donde también algunos guardias resultaron lesionados.

Noticia en desarrollo...

