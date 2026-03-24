Primer parte médico de los sobrevivientes de accidente aéreo en Putumayo: informe de 24 pacientes

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en cercanías de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, el lunes 23 de marzo. Según el más reciente reporte de las Fuerzas Militares, había 128 personas a bordo: 117 pasajeros y 11 tripulantes. Por el momento se registraban 66 personas fallecidas.

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El Hospital Militar Central dio el primer parte médico de los uniformados sobrevivientes del accidente aéreo. "Han sido ingresados 24 pacientes; de los cuales 1 uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico se tiene que, 21 se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias", se lee en el comunicado de la entidad.



"En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias. La evolución clínica de los pacientes será comunicada en las próximas horas a través de un nuevo informe oficial", agregaron en el texto.



Lea: "La escena era bastante aterradora": relato de bomberos tras caída de avión militar en Putumayo



¿Qué se sabe del accidente aéreo reportado en Putumayo?

Las autoridades reportaron que al menos 66 personas murieron en el accidente aéreo. Entre las víctimas se encuentran seis integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional. 57 personas resultaron heridas en el siniestro, quienes han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales, principalmente a Bogotá y el municipio de Florencia, departamento de Caquetá. (Lea: Revelan nombres de los dos policías que murieron en accidente aéreo en Putumayo).

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El avión C-130 Hércules cubría la ruta entre los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís. El accidente aéreo ocurrió poco después del despegue, cuando el avión no logró alcanzar la altura necesaria y cayó a pocos kilómetros del aeropuerto. "Con profundo dolor y solidaridad, los Marinos de Colombia lamentamos el trágico accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo - Putumayo, que hoy enluta a las Fuerzas Militares de Colombia. A nuestros hermanos de Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como a cada uno de los soldados que viajaban en la aeronave y a sus familias, les extendemos un abrazo fraterno lleno de solidaridad, fortaleza y fe en medio de esta difícil situación", indicó la Armada en un comunicado.

El comandante de bomberos de Puerto Leguízamo, Eduardo Sanjuán Callejas, fue uno de los primeros en llegar al sitio. Relató que la llamada de alerta se recibió hacia las 9:30 de la mañana y que, al momento del aviso, el equipo se encontraba reunido, lo que permitió una reacción inmediata. Ocho unidades se movilizaron en una camioneta y lograron llegar antes que otros organismos. "Cuando nosotros llegamos ya había personal civil y de la policía. Estaban ayudando a evacuar algunos heridos. La escena era bastante aterradora: la aeronave estaba envuelta en llamas, estaban explotando proyectiles o algún tipo de material bélico, lo que hacía muy compleja la situación", relató Sanjuán Callejas.

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En medio de la situación, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales, entregó declaraciones sobre lo ocurrido y las condiciones del municipio para enfrentar una emergencia de esta magnitud. "Tenemos más de 110 vidas humanas a bordo, una cantidad significativa de heridos. La comunidad y los organismos de socorro están ayudando en todo lo posible", dijo el funcionario. "El aeropuerto de Leguízamo tiene unas condiciones particulares, tiene muchas deficiencias. Creemos que la pista es muy corta", agregó.