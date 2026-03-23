Accidente de avión militar en Putumayo deja más de 30 muertos, confirma gobernador

Continúan las labores de búsqueda y verificación tras el accidente del avión militar ocurrido en zona rural de Putumayo, donde viajaban 125 personas. De acuerdo con el más reciente balance entregado por el gobernador del departamento, Jhon Molina, la cifra de víctimas fatales ascendió a 34, un aumento frente a los primeros reportes oficiales.

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El mandatario explicó que inicialmente se tenía registro de ocho fallecidos, pero con el paso de las horas y el avance de las operaciones en el lugar del siniestro, el número se elevó. "Hasta el momento reportamos 34 personas que han fallecido", indicó. Además, Molina detalló la situación de los heridos.

Según el informe, 48 personas fueron trasladadas al Hospital Militar Central en Bogotá, mientras que otras 12 reciben atención en Florencia y 10 más permanecen en el dispensario de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo. En total, las autoridades han logrado establecer la situación de 104 ocupantes de la aeronave.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co