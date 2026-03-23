Revelan nombres de los dos policías que murieron en accidente aéreo en Putumayo

Las autoridades continúan actualizando la información sobre el accidente de un avión militar ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. El más reciente balance confirma 66 personas fallecidas, 57 heridas y un sobreviviente ileso. Mientras avanzan las investigaciones, se han dado a conocer identidades de algunas víctimas, entre ellas seis tripulantes y dos integrantes de la Policía.

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De acuerdo con el reporte más reciente de las Fuerzas Militares, en la aeronave viajaban 128 personas, entre ellas 117 pasajeros y 11 tripulantes. La magnitud del hecho se refleja en el balance provisional: 66 personas perdieron la vida, mientras que 57 resultaron heridas y una logró salir ilesa.

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Tras el impacto, la aeronave se incendió, lo que ha dificultado la identificación de algunas víctimas y la reconstrucción de lo ocurrido. Las autoridades confirmaron que varios de los ocupantes resultaron heridos y fueron evacuados inicialmente en centros de salud de Puerto Leguízamo y Puerto Asís, antes de ser trasladados a otras ciudades con mayor capacidad hospitalaria, como Bogotá y Florencia.



Identidad de los dos policías que murieron en accidente aéreo

Entre las víctimas mortales se encuentran integrantes de distintas fuerzas. El informe oficial señala que fallecieron seis miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía. Sobre estos últimos, las autoridades confirmaron únicamente sus nombres:



Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara, de 37 años

Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, de 25 años

Cortesía

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Las labores de rescate y atención a los sobrevivientes se activaron minutos después del accidente. Personal de bomberos, equipos de socorro y unidades militares llegaron al lugar para evacuar a los heridos, quienes inicialmente fueron trasladados a centros médicos de Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Posteriormente, debido a la complejidad de algunos casos, se organizaron traslados hacia otras ciudades.

Según el reporte oficial, 48 de los heridos fueron llevados a Bogotá para recibir atención especializada, mientras que otros permanecen en Florencia y en instalaciones médicas de las Fuerzas Militares. Para facilitar este proceso, se dispuso un avión C-130 con capacidad para 50 camillas, así como otra aeronave con espacio para 24 pacientes adicionales.



Ellos son seis de los tripulantes que fallecieron en accidente

La FAC confirmó las identidades y los rostros de seis de las víctimas fatales del siniestro aéreo: "Como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos. Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto". Los fallecidos son:



TC. Amador Pinilla, Juan Pablo

MY. Fernández Camargo, Jaime Alexander

MY. Rojas Velandia, Natalia

ST. González Herrera, Julián David

T1. Méndez Torres, Javier Fernando

T2. Pinzon Reyes, Thonathan Stid

Por el momento no se conocen las causas del accidente. Sin embargo, la Fiscalía General Penal Militar y Policial inició una investigación para determinar qué ocurrió. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de X que, tras una reunión con la cúpula militar y policial, se concluyó que la aeronave "se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada".



Relato de bomberos tras caída de avión militar en Putumayo

El comandante de bomberos de Puerto Leguízamo, Eduardo Sanjuán Callejas, fue uno de los primeros en llegar al sitio. Relató que la llamada de alerta se recibió hacia las 9:30 de la mañana y que, al momento del aviso, el equipo se encontraba reunido, lo que permitió una reacción inmediata. Ocho unidades se movilizaron en una camioneta y lograron llegar antes que otros organismos.

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El acceso no fue sencillo: la zona, con vegetación espesa y tramos de difícil tránsito, obligó a avanzar con cuidado; algunos tramos se hicieron a pie, y el olor fue una de las primeras señales de que estaban cerca. Luego apareció el humo.

"Cuando nosotros llegamos ya había personal civil y de la policía. Estaban ayudando a evacuar algunos heridos. La escena era bastante aterradora: la aeronave estaba envuelta en llamas, estaban explotando proyectiles o algún tipo de material bélico, lo que hacía muy compleja la situación". Entre los restos, comenzaron a identificar cuerpos, algunos aún con signos de vida.

La evacuación de los heridos se convirtió en uno de los mayores desafíos. Ante la falta de vehículos suficientes en los primeros minutos, la comunidad y las autoridades improvisaron diferentes medios de transporte. Motocicletas y camionetas fueron utilizadas para trasladar a los lesionados lo más rápido posible hacia centros de salud. "La idea era trasladarlos lo más rápido posible", indicó el comandante.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co