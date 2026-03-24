Este fue el recorrido que hizo el avión militar antes del grave accidente aéreo en Putumayo

Un avión Hércules C130, de matrícula FAC 1016, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se precipitó a tierra en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, segundos después de haber despegado con rumbo a Puerto Asís. La aeronave, que transportaba al menos a 125 pasajeros, terminó envuelta en llamas en una zona selvática y plana de la región amazónica.



El siniestro ocurrió a las 9:54 de la mañana, poco después de que el avión realizara un aterrizaje normal procedente de Bogotá para recoger a tropas del Batallón de Infantería de Selva número 49. Según los reportes iniciales, la comunidad rural de La Tagua fue la primera en reaccionar ante la columna de humo. Campesinos en motocicletas y militares en camiones se apresuraron a auxiliar a los sobrevivientes mientras las llamas consumían los restos de la aeronave. Sin embargo, la labor de rescate fue extremadamente peligrosa; un rescatista en la zona describió que "la escena era bastante aterradora, la aeronave estaba envuelta en llamas, ya estaban explotando creo que proyectiles, granadas... era bastante compleja la situación".

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El balance de víctimas ha sido confuso debido a la magnitud de la tragedia. El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, informó inicialmente sobre "70 heridos y 34 personas que fallecieron", aunque otras fuentes como el Ejército Nacional elevaron la cifra de muertos a cerca de 40 para después dar una cifra de 66 fallecidos. Entre las víctimas del accidente aéreo se encuentran jóvenes militares que, en palabras del secretario municipal, buscaban su proyecto de vida en las fuerzas militares ante la falta de oportunidades en un sitio "tan recóndito, tan apartado y tan olvidado por parte del Estado".

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente. "De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.



El avión militar salió de Bogotá a las 6:30 a. m. hacia Puerto Leguízamo. Luego despegó de ese municipio sobre las 9:50 a. m., poco antes de caer. Archivo Noticias Caracol

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¿Qué se sabe de los sobrevivientes del accidente aéreo?

La atención médica de los sobrevivientes ha requerido un despliegue logístico masivo. Los heridos más críticos han sido trasladados a hospitales en Bogotá, Neiva y Florencia. En la clínica Mediláser de Florencia, los médicos atienden a uniformados con cuadros de politraumatismo y quemaduras severas; un parte médico detalló el caso de un joven de 20 años con "quemaduras en cara, en cuello, en el tórax posterior, en glúteo y en mano derecha". No obstante, la situación de atención médica en Puerto Leguízamo es precaria.

Actualmente, las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro, mientras que en Bogotá y Puerto Leguízamo se mantienen activos los puestos de mando unificado. El país permanece consternado por la pérdida de estos uniformados que, como señaló el rescatista Juan Guillermo Torres, eran "jóvenes personas que estaban con la ilusión de llegar a su casa". La tragedia del FAC 1016 no solo deja un vacío en las fuerzas armadas, sino que reabre el debate sobre la seguridad aérea y el aislamiento de las regiones más distantes de Colombia.



En la mañana de este martes 24 de marzo, el Hospital Militar Central dio el primer parte médico de los uniformados sobrevivientes del accidente aéreo. "Han sido ingresados 24 pacientes; de los cuales 1 uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico se tiene que, 21 se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias", se lee en el comunicado de la entidad.

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"En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias. La evolución clínica de los pacientes será comunicada en las próximas horas a través de un nuevo informe oficial", agregaron en el texto. (Lea: "La escena era bastante aterradora": relato de bomberos tras caída de avión militar en Putumayo).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.