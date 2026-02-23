Desmantelan fábrica de billetes falsos en Boyacá: hallaron más de $1 millón de dólares

La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con agencias nacionales e internacionales, confirmó el desmantelamiento de una fábrica clandestina dedicada a la producción de dólares falsos en zona rural del municipio de Berbeo, Boyacá. La operación tuvo lugar el diciembre pasado y dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares falsos (más de 4.200 millones de pesos colombianos), y la captura de una persona señalada de liderar la actividad ilícita.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Se imprimían billetes de 20 y 50 dólares falsos

La intervención se llevó a cabo en el marco de una estrategia conjunta que contó con participación del Gaula Militar, el Grupo contra la Falsificación de Moneda Extranjera y Nacional, el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Nacional y unidades del Ejército. Las autoridades localizaron una vivienda que funcionaba como centro de producción, en la cual se imprimían billetes de 20 y 50 dólares que luego se distribuían en distintos puntos del país.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 1.123.600 dólares falsificados, equivalentes a más de 4.269 millones de pesos colombianos, almacenados y listos para circular en el mercado ilegal. Este hallazgo coincide con las cifras reveladas por los organismos que participaron en la diligencia de registro y allanamiento, las cuales demuestran que el sitio operaba con capacidad suficiente para abastecer redes criminales dentro y fuera del país.



La Fiscalía indicó que la vivienda había sido adaptada específicamente para la fabricación de moneda. En el interior fueron halladas impresoras de alta capacidad, máquinas litográficas, guillotinas metálicas, numeradores, equipos de secado y materiales utilizados para imitar elementos de seguridad presentes en billetes originales. Asimismo, fueron decomisadas miles de hojas con impresiones en anverso y reverso de billetes de 20 y 50 dólares, junto con tintas litográficas y sustancias empleadas para procesos de impresión especializada.



En Boyacá el @GaulasMilitares con el CTI @FiscaliaColombia localizaron una fábrica clandestina de moneda falsa que producía dólares y pesos colombianos.



La operación permitió la captura de una persona y la incautación de más de USD 1.1 millones falsos.… pic.twitter.com/qGNckf9EHd — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) December 16, 2025

Publicidad

La operación permitió la captura en flagrancia de un hombre identificado como José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, señalado de coordinar el proceso de producción. Las autoridades lo ubicaron como responsable del manejo de la maquinaria y del ensamblaje del dinero fraudulento. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En la audiencia, la Fiscalía imputó cargos relacionados con fabricación y tráfico de moneda extranjera falsa, además de tenencia de elementos destinados a su falsificación. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación. Los organismos investigativos buscan establecer la posible participación de otros integrantes de la red y rastrear la ruta de distribución de la moneda falsificada.

Publicidad

De acuerdo con los reportes, el centro de producción funcionaba desde una finca ubicada en una zona apartada de Berbeo, lo que permitía a sus responsables operar sin levantar sospechas y mover la mercancía ilícita hacia distintas regiones del país. Las condiciones de aislamiento facilitaron que la organización desarrollara una línea de producción continua, con etapas que incluían impresión, secado, corte, numeración, conteo y empaque final de los billetes falsos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL