"La escena era bastante aterradora": relato de bomberos tras caída de avión militar en Putumayo

Cuando sonó la alerta, solo había un reporte inicial: una aeronave había caído en zona cercana a Puerto Asís. Para los bomberos, acostumbrados a responder sin certezas, eso fue suficiente para salir. Minutos después, ya en camino, comenzaron a llegar más datos fragmentados. Se hablaba de un avión militar, de posibles sobrevivientes, de un terreno difícil. Nadie imaginaba lo que encontrarían.

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La aeronave había salido a las 6:30 de la mañana desde Bogotá con destino a Puerto Leguízamo, donde aterrizó sin inconvenientes. Sin embargo, a las 9:54 a. m., cuando despegó nuevamente con rumbo a Puerto Asís en un trayecto habitual de menos de una hora, algo falló. El avión apenas logró sostenerse unos segundos en el aire.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave presentó dificultades durante el despegue. Testimonios recogidos en la zona indican que habría golpeado la parte trasera al final de la pista del aeropuerto Caucayá. Luego, ya en vuelo bajo, una de sus alas impactó contra un árbol. Instantes después, la nave cayó a aproximadamente un kilómetro y medio del punto de despegue.



En la aeronave viajaban 128 personas. De ellas, 66 murieron: 6 integrantes de la Fuerza Aérea, 58 del Ejército y 2 de la Policía. A esa cifra se suman cuatro cuerpos que aún no han sido encontrados, lo que ha prolongado las labores de búsqueda en la zona.



Relato de bomberos tras caída de avión militar en Putumayo

El comandante de bomberos de Puerto Leguízamo, Eduardo Sanjuán Callejas, fue uno de los primeros en llegar al sitio. Relató que la llamada de alerta se recibió hacia las 9:30 de la mañana y que, al momento del aviso, el equipo se encontraba reunido, lo que permitió una reacción inmediata. Ocho unidades se movilizaron en una camioneta y lograron llegar antes que otros organismos.

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El acceso no fue sencillo: la zona, con vegetación espesa y tramos de difícil tránsito, obligó a avanzar con cuidado; algunos tramos se hicieron a pie, y el olor fue una de las primeras señales de que estaban cerca. Luego apareció el humo.

"Cuando nosotros llegamos ya había personal civil y de la policía. Estaban ayudando a evacuar algunos heridos. La escena era bastante aterradora: la aeronave estaba envuelta en llamas, estaban explotando proyectiles o algún tipo de material bélico, lo que hacía muy compleja la situación". Entre los restos, comenzaron a identificar cuerpos, algunos aún con signos de vida.

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El equipo de bomberos, conformado por ocho unidades entre hombres y mujeres, inició de inmediato las labores de rescate y atención de heridos. Uno de los primeros procedimientos fue el auxilio a un piloto, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, la magnitud del accidente superaba la capacidad inicial de respuesta. "Fue una situación muy compleja y aterradora, porque no es algo a lo que uno esté acostumbrado, pero somos un organismo de socorro preparado para atender este tipo de emergencias".

La evacuación de los heridos se convirtió en uno de los mayores desafíos. Ante la falta de vehículos suficientes en los primeros minutos, la comunidad y las autoridades improvisaron diferentes medios de transporte. Motocicletas y camionetas fueron utilizadas para trasladar a los lesionados lo más rápido posible hacia centros de salud. "La idea era trasladarlos lo más rápido posible", indicó el comandante.

El trabajo articulado entre bomberos, Policía, Defensa Civil y miembros de la comunidad fue clave para atender la emergencia en el menor tiempo posible. Según el comandante, "lo más complejo fue el acceso, porque había zonas donde no podían entrar vehículos. Tocaba sacar a los heridos cargados por el monte, lo cual era bastante difícil, sumado a la desesperación de las personas pidiendo ayuda".



Último balance del accidente aéreo en Putumayo que deja más de 60 heridos

Siguen ajustándose las cifras tras el accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en zona rural del departamento de Putumayo. Luego de varios reportes preliminares, las autoridades confirman que en la aeronave viajaban en total 128 personas, una cifra superior a la inicialmente conocida.

De acuerdo con esta actualización, 66 personas murieron en el siniestro. Entre las víctimas se encuentran 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y 2 de la Policía. En cuanto a los sobrevivientes, se reportan 57 personas heridas, quienes han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales, principalmente en Bogotá y Florencia, donde reciben atención médica especializada. Además, las autoridades confirmaron que una persona resultó ilesa.

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Pese al avance en la identificación y recuperación de las víctimas, las labores en la zona del accidente continúan. Según el informe oficial, aún hay cuatro cuerpos que no han sido encontrados, lo que mantiene activos los operativos de búsqueda en el área.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co