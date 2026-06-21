Capturan a joven señalado de asesinar a su cuñado de 13 años durante riña familiar en Bucaramanga

Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bucaramanga tras ser señalado de asesinar a su cuñado, un adolescente de 13 años, en medio de una riña familiar ocurrida este sábado 21 de junio en el asentamiento humano Divino Niño.



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Riña familiar terminó en homicidio

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos se registraron al interior de una vivienda del sector, donde se presentó una discusión que terminó en violencia. En medio del altercado, el menor recibió una herida con arma cortopunzante que le ocasionó la muerte. Aunque el adolescente fue trasladado a un centro asistencial, debido a la gravedad de la lesión falleció poco después de su ingreso. La situación es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer con exactitud las circunstancias que rodearon el caso.

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El presunto agresor, conocido como “JD”, fue capturado en flagrancia por uniformados que atendieron el caso en el mismo sector donde ocurrió la riña. Tras su detención, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. En las próximas horas, la Fiscalía presentará al detenido ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir su situación jurídica, en el marco del proceso penal correspondiente.

Las autoridades indicaron que el hecho se dio en un contexto de convivencia familiar, lo que ha generado atención especial por parte de los investigadores. Hasta el momento, la Policía de Bucaramanga no revelado detalles adicionales sobre las causas de la discusión, ni sobre antecedentes que pudieran estar relacionados con el caso.



Frente a este caso, desde la institución hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar que las discusiones escalen a hechos de violencia. Se recordó la importancia de acudir a mecanismos de diálogo y conciliación ante conflictos personales o familiares. Asimismo, se reiteró la invitación a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la convivencia y la seguridad, a través de la línea de emergencia 123, que permanece habilitada para recibir información y activar la respuesta de las autoridades.



La Policía de Bucaramanga enfatizó que "continúa trabajando por la seguridad y convivencia para no dar tregua a la delincuencia. En lo corrido del año la Policía metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 127 por el delito de homicidio. Invitamos a la comunidad a dirimir sus diferencias mediante el diálogo, la Policía Nacional cuenta con los Centros de Conciliación".

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL