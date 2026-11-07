Capturan a presuntos asesinos del patrullero Jamilton Santa, de Medellín: esto se sabe

Después de tres días de espera, los señalados asesinos del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre fueron capturados. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó las detenciones en sus redes sociales. El policía de 27 años se encontraba de patrulla en el centro de la ciudad cuando unas balas le arrebataron la vida el pasado 4 de noviembre.



“Gracias a la reacción de nuestra Policía, de la Fiscalía; todo el análisis de los videos. No se descansó un solo segundo hasta dar con estos criminales”, destacó el mandatario distrital en un video.

Los capturados fueron identificados como alias “Ratón” y “Costeño”, dos presuntos criminales que habrían sido detenidos este 7 de noviembre. Ninguno de los dos ha comparecido todavía en audiencias con las autoridades competentes, según confirmaron fuentes de la Policía a Noticias Caracol. Gutiérrez ordenó, como alcalde, que la estructura criminal de alias Ratón y Costeño sea desarticulada por completo, ya que el grupo habría sido identificado como una de las bandas que operan en el centro de Medellín.

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“Aquí no íbamos a descansar hasta dar con los responsables del asesinato de uno de nuestros policías, y que se den cuenta del error que cometen cuando se meten con uno de los integrantes de nuestra fuerza”, dijo el alcalde.

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La información conocida hasta ahora indica que fue durante la medianoche del 4 de noviembre cuando el oficial falleció, al parecer, tras recibir impactos de bala de un arma de fuego que fue accionada en medio de un enfrentamiento entre grupos criminales, en el que intervino una patrulla. Jamilton Santa inicialmente quedó herido de gravedad después del suceso, pero perdió la vida mientras era trasladado hasta un centro de salud. Otras dos personas también murieron y otras tres resultaron heridas. Una de las víctimas fatales sería integrante de una de las bandas implicadas en el fuego cruzado y tendría antecedentes judiciales, según confirmó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Desde la madrugada del 4 de noviembre, las autoridades desplegaron un operativo en el que se registraron incautaciones de motocicletas y otros elementos, según manifestó el alcalde Gutiérrez.

María Paula Rodríguez Rozo

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