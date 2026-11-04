Patrullero fue asesinado en pleno centro de Medellín: buscan a los responsables

El patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre se encontraba en su jornada laboral cuando recibió varios impactos de bala en el centro de Medellín que acabaron con su vida. Era la medianoche del 4 de noviembre cuando el joven oficial falleció. Unos desconocidos accionaron un arma en medio del fuego cruzado que se inició durante un enfrentamiento entre estructuras criminales de la zona, en el que intervino una patrulla.



“Durante el seguimiento fueron atacados con arma de fuego, resultado gravemente herido uno de nuestros uniformados”, relató el coronel Ricardo Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. (Le puede interesar: Atacaron a tiros a conductor de TransMilenio en Bogotá: esto se sabe)

En el hecho, otras dos personas también perdieron la vida y otras tres resultaron heridas. El uniformado, de 27 años, inicialmente resultó herido de gravedad a raíz del enfrentamiento, pero su estado de salud se fue agravando progresivamente hasta que dio su último respiro y falleció. Hoy, la institución de la Policía Nacional resalta su trayectoria de siete años al servicio de la comunidad.

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Por otra parte, uno de los supuestos integrantes de la banda delincuencial también murió. Este hombre tenía antecedentes judiciales. De los responsables todavía no se tiene conocimiento de sus identidades ni de su posible afiliación a algún grupo criminal. (Lea también: Hombre en Medellín habría intentado entrar a habitación de dos niñas y terminó muerto en riña)



“Desde esa hora se despliega un operativo que ha durado toda la madrugada. Ya hay motos incautadas y otros elementos. Daremos con los responsables”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Que caigan pronto estos asesinos. El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron”.



Ante los hechos de inseguridad en #Antioquia, las autoridades reforzaron sus operaciones con 36 nuevos drones de última tecnología. Entretanto, la Policía adelanta la búsqueda de los responsables del asesinato de un uniformado en el centro de Medellín.



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Entretanto, la ciudad de Medellín sigue invirtiendo en esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en el área metropolitana y reforzar la presencia de la fuerza pública. Las autoridades hace poco dieron cuenta de la llegada de 36 drones que serán usados en operaciones a lo largo de Antioquia, con el objetivo de complementar operativos y diligencias. “Va a impactar en policía judicial y directamente en la seguridad de los antioqueños”, explicó el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Luis Fernando Serna Zapata.

María Paula Rodríguez Rozo

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