Hombre en Cali habría asesinado a su madre, una reconocida defensora de animales: lo que se sabe

En Cali fue capturado alias ‘Cristian’, un hombre señalado de haber asesinado a su propia madre. La diligencia se da dos días después del hallazgo del cuerpo de la víctima, identificada como Nancy Díaz. La mujer de 64 años era reconocida en la capital del Valle del Cauca por su vocación animalista, por rescatar animales de la calle y por sus labores dentro de una fundación dedicada al cuidado animal.



Los hechos se registraron en el barrio San Marcos, al oriente de Cali, el pasado 27 de febrero en horas de la mañana. El cuerpo sin vida de Nancy Díaz presentaba signos de violencia por asfixia mecánica y sus manos estaban amarradas. Desde un primer momento, las autoridades señalaron que el presunto responsable del feminicidio agravado sería su propio hijo, por lo que era buscado por las autoridades.



La Policía Nacional capturó con orden judicial a alias ‘Cristian’, de 39 años, en el barrio Popular (Comuna 4). Según la investigación, el hombre le estaba pidiendo dinero a su madre para el consumo de estupefacientes. “Ante la negativa de la víctima, desafortunadamente, se produjo su agresión y posterior homicidio”, indicó el general Herbet Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali.



Un juez dictó medida de aseguramiento intramural contra el capturado por el delito de feminicidio agravado. Así las cosas, el hombre permanecerá en prisión mientras continúa el proceso judicial y la investigación, ya que no aceptó los cargos por los que se le acusa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

María Paula Rodríguez Rozo

Noticias Caracol

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co