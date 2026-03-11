Ataque con drones contra estación de Policía en Cajibío, Cauca, dejó un menor de edad herido

Un nuevo hecho de violencia se presentó en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, luego de que se registrara un ataque con drones que transportaban artefactos explosivos dirigidos contra la estación de Policía de esa localidad.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía del Cauca, el ataque ocurrió en horas de la mañana y generó alarma entre los habitantes del sector, quienes reportaron varias explosiones en cercanías a la estación policial. Las autoridades indicaron que en total fueron siete artefactos explosivos los que habrían sido lanzados desde drones sobre las instalaciones.



Ataque con drones en Cajibío dejó un menor de edad herido

Las detonaciones fueron escuchadas en diferentes puntos del municipio, lo que llevó a que unidades policiales activaran los protocolos de seguridad para atender la situación y verificar posibles afectaciones. Tras el ataque, uniformados de grupos especiales que se encuentran en la zona respondieron a la situación y lograron controlar el área.

En medio de los hechos, un menor de 17 años resultó lesionado. Según el reporte oficial, el joven fue trasladado al hospital de Cajibío para recibir atención médica. El parte entregado por el centro asistencial señala que la herida no compromete su vida y que permanece bajo observación médica.



Las autoridades señalaron que, después del ataque, se realizó un despliegue de unidades en el municipio con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes. Además, se inició la verificación de la zona para determinar si quedaron restos de explosivos o posibles riesgos para la población.



De manera preliminar, la Policía indicó que en zonas cercanas al municipio se ha reportado presencia de integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, un grupo armado que opera en esta región del país. Por esta razón, las autoridades no descartan que esta organización esté relacionada con el ataque, aunque por ahora se adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades.



Suspenden pagos del programa Colombia Mayor en Cajibío

Tras lo sucedido, la Administración Municipal de Cajibío emitió un comunicado dirigido a la comunidad en el que informó la suspensión temporal de los pagos del programa Colombia Mayor. La medida fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de proteger la seguridad de los adultos mayores beneficiarios mientras se normaliza la situación de orden público.

En el mismo pronunciamiento, la Alcaldía indicó que durante la jornada tampoco se prestará atención al público en las instalaciones de la administración municipal. Según el comunicado, las actividades se retomarán una vez se tenga claridad sobre las condiciones de seguridad en el municipio.

Las autoridades locales señalaron que continuarán informando a la comunidad sobre cualquier novedad a través de los canales oficiales, mientras avanzan las acciones de seguridad y las investigaciones relacionadas con el ataque ocurrido en Cajibío.

