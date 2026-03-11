En vivo
COLOMBIA
Ataque con dron en El Tambo deja varios policías heridos: es el tercer ataque del día en el Cauca

Ataque con dron en El Tambo deja varios policías heridos: es el tercer ataque del día en el Cauca

Además de este ataque con dron en El Tambo, las autoridades también reportaron ataques bajo la misma modalidad en Cajibío y Santander de Quilichao.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de mar, 2026
Se desconoce el número de policías heridos en El Tambo -
Archivo

En la mañana de este miércoles 11 de marzo se registró un ataque con dron en el municipio de El Tambo, Cauca. Los hechos ocurrieron en la subestación de Policía del corregimiento de Pandiguando, donde criminales lanzaron un artefacto explosivo.

Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas durante este hecho. Sin embargo, algunos policías de la subestación resultaron heridos y están a la espera de ser trasladados al municipio de Popayán.

El ataque con dron sucedió sobre la 1:40 de la tarde, según información que conoció Noticias Caracol. Sobre el artefacto explosivo, se sabe que cayó sobre la subestación de Policía, causando graves daños. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de uniformados que resultaron lesionados.

Tres ataques con dron en el Cauca durante este miércoles

Este ataque terrorista se suma a los dos que ocurrieron a lo largo de este miércoles. El primer ataque fue en el municipio de Cajibío y el otro en el municipio de Santander de Quilichao.

Sobre el primer ataque, Noticias Caracol conoció que fueron lanzados siete artefactos explosivos desde un dron y cayeron sobre la estación de policía del municipio, causando graves daños en la estructura, además de afectaciones leves a algunas viviendas aledañas. En estos hechos no se presentaron policías ni heridos ni muertos, pero, desafortunadamente, sí resultó herido un menor de 17 años, quien fue trasladado al hospital de Cajibío con heridas por esquirlas, pero por fortuna se encuentra fuera de peligro y sería dado de alta en las próximas horas.

En cuanto al segundo ataque, ocurrido sobre las 10:00 de la mañana, la subestación de Policía del corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, criminales también hicieron uso de drones y lanzaron seis artefactos explosivos contra la subestación.

Por fortuna, en el lugar tampoco se registraron uniformados heridos ni fallecidos tras los ataques. Tampoco se reportaron civiles víctimas de estos hechos.

Las autoridades no han confirmado cuál grupo ilegal fue el que produjo esta serie de ataques con dron en el departamento del Cauca.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

