Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Bucaramanga reactivó subsidio del 50% en pasajes del SITME para los que cumplan estos requisitos

Bucaramanga reactivó subsidio del 50% en pasajes del SITME para los que cumplan estos requisitos

El beneficio en Bucaramanga aplica para dos viajes diarios entre semana y estará disponible hasta diciembre para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de mar, 2026
Bucaramanga reactivó subsidio del 50 % en pasajes del SITME para los que cumplan estos requisitos
La medida busca facilitar el acceso al servicio a ciudadanos que dependen del sistema para movilizarse hacia sus actividades. -
Getty Images/ Alcaldía de Bucaramanga

Desde este mes volvió a operar en Bucaramanga el subsidio de transporte dirigido a poblaciones específicas que utilizan el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME). La medida busca facilitar el acceso al servicio a ciudadanos que dependen del sistema para movilizarse hacia sus actividades académicas, laborales, culturales o de salud.

El beneficio consiste en un descuento del 50% sobre el valor de la tarifa del sistema de transporte. De esta manera, los usuarios que sean seleccionados podrán pagar únicamente la mitad del costo del pasaje en sus desplazamientos diarios.

¿Quiénes pueden acceder a subsidio del 50% en pasajes del SITME?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bucaramanga, el subsidio está dirigido a cinco grupos poblacionales:

  • Estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas
  • Adultos mayores de 62 años
  • Personas con discapacidad permanente
  • Deportistas en procesos de formación
  • Ciudadanos vinculados a actividades artísticas o culturales.

El programa establece que cada beneficiario podrá utilizar el descuento en un máximo de dos pasajes por día. Esta condición aplica de lunes a viernes y no incluye fines de semana ni festivos. Además, los viajes subsidiados no son acumulables, por lo que solo podrán usarse dentro del mismo día.

¿En cuánto quedarían los pasajes del SITME?

Según las tarifas actuales del sistema, los usuarios beneficiarios pagarán aproximadamente entre 1.500 y 1.800 pesos por trayecto, dependiendo de la distancia o el tipo de recorrido que realicen dentro del sistema. Para poder acceder al subsidio, los interesados deben cumplir con algunos requisitos generales.

Desde la administración municipal señalaron que el objetivo de esta iniciativa es "que miles de usuarios puedan movilizarse con mayor facilidad hacia sus centros de estudio, espacios de formación, servicios de salud y actividades culturales y deportivas, contribuyendo a una movilidad más incluyente y accesible dentro del sistema".

Requisitos para acceder al subsidio de transporte

  • Vivir en Bucaramanga
  • Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3
  • Estar registrado en el Sisbén de Bucaramanga
  • Tener un documento de identidad
  • Contar con certificación de clasificación en el Sisbén del municipio
  • En caso de no tener, presentar el certificado de residencia expedido por la Secretaría del Interior
  • Recibo de servicio público donde se confirme que vive en un inmueble de estrato 1, 2 o 3
  • En el caso de estudiantes, deben presentar certificado de estudio o carné vigente de la institución educativa
  • Si es una persona con discapacidad, debe presentar el certificado expedido por la Secretaría de Salud o un documento médico que respalde la condición
  • Para deportistas, artistas o ciudadanos vinculados a procesos culturales, deben presentar un certificado de la escuela, academia o institución donde realizan su formación

Una vez aprobado el proceso, los beneficiarios podrán utilizar el subsidio mediante una tarjeta inteligente asociada al sistema de transporte o a través de la cuenta personal en la aplicación de pagos del SITME. Allí se registrarán los pasajes subsidiados disponibles para cada usuario. "Desde el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME) se invita a la ciudadanía a consultar la información oficial y adelantar el proceso de inscripción para acceder a este beneficio, que contribuye a facilitar la movilidad y mejorar la calidad de vida de miles de usuarios del sistema en Bucaramanga", indicó la administración.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

