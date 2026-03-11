Víctima de paseo millonario en Bogotá cuestiona a bancos tras haber perdido más de 80 millones

Un hombre en Bogotá fue víctima de robo bajo la modalidad de paseo millonario. Lo que parecía ser una jornada corriente pasó de repente a una pesadilla de la que este ciudadano sigue recuperándose. Ahora, esta nueva víctima del crimen cuestiona a las entidades bancarias y sus parámetros de seguridad.

En entrevista con Noticias Caracol, este hombre relata que su día pasó a ser una laguna después que fuera a un establecimiento comercial en el norte de Bogotá a tomar una cerveza. Lo siguiente que ocurrió fue que despertó varios días después en un hospital y debiendo más de 80 millones de pesos a distintos bancos.



Esta víctima del paseo millonario ahora teme por su integridad, porque los delincuentes que lo abordaron tienen todos sus datos personales y duda de lo que estos malhechores puedan hacer con esa información.

En un trayecto que la víctima no recuerda con exactitud, ya que fue drogado, sus captores aprovecharon para moverse hasta el otro extremo de Bogotá. Los registros de cada banco permiten reconstruir parcialmente los hechos; los criminales se movilizaron por las localidades de Kennedy, Bosa y el municipio de Soacha. De su cuenta bancaria debitaron primero 50 millones de pesos, más tarde sustrajeron otros 20 millones de pesos. Finalmente, usaron el propio celular de la víctima para pedir un crédito de 10 millones de pesos por Nequi, que posteriormente fueron repartidos entre otras cuentas.



Víctima cuestiona los filtros de seguridad en los bancos

Ahora el reclamo de esta víctima del paseo millonario —una modalidad de robo que ha estado en titulares por casos como el de Diana Ospina— va dirigido hacia las entidades bancarias. Y es que este hombre sostiene que la actividad registrada en sus cuentas era lo suficientemente anormal como para levantar sospechas.



Sostiene que, se supone, los bancos tienen un perfil de cada uno de sus usuarios para identificar patrones en su comportamiento financiero y tomar acciones cuando se registran transacciones inusuales.



“El banco sabe que yo no vivo allá, yo no hago esas transacciones por esos montos”, repite este hombre en medio de la indignación, quien a su vez declara que no ha transitado estos lugares como para que los filtros lo perciban como un movimiento corriente. “Tienen todos mis datos para saber que a esas horas de la madrugada estuviera ocurriendo eso era raro”.



Hasta el momento, los delincuentes responsables de este paseo millonario en Bogotá no han sido identificados. Cabe recordar que desde el año pasado, los paseos millonarios ya se imputan bajo el delito de hurto agravado, sino que la ley ya lo judicializa como secuestro extorsivo. "Estas conductas serán investigadas y sancionadas como secuestro extorsivo, delito consagrado en el artículo 169 del Código Penal colombiano, que sanciona a quien prive de la libertad a una persona con fines económicos o de provecho, y que puede acarrear penas de hasta 42 años de prisión", señala el Distrito.

