Capturan a agresor sexual que entró realizando actos obscenos a un establecimiento de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de haber realizado actos obscenos al entrar a un laboratorio clínico en el sur de Bogotá, en el barrio 20 de Julio. Los hechos, ocurridos en la mañana del martes 10 de marzo, quedaron registrados por una cámara de seguridad, donde trabajaban varias mujeres en el momento en que ocurrió este caso de agresión.

De acuerdo con el video divulgado en redes sociales como denuncia de este caso, el hombre señalado entró al establecimiento con una máscara para ocultar su identidad, casi desnudo y realizando actos indebidos. En ese mismo momento, una mujer iba saliendo del lugar. Al encontrarse frente a él, va hacia una de las salas, mientras que el agresor va tras ella.

La mujer entra a lo que parece ser uno de los consultorios. Por unos segundos, el agresor queda de pie frente a la sala y entra mientras continúa con actos obscenos. Momentos después se escucha un estruendo y del lugar sale otra mujer ahuyentando y empujando al delincuente sexual, que empieza a correr.



El caso generó preocupación por las trabajadoras del lugar, por lo que los internautas pidieron acciones inmediatas por parte de las autoridades para dar con este agresor.



El sujeto fue capturado: presenta antecedentes

Este miércoles 11 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) reveló que este hombre de 31 años fue capturado en la localidad de San Cristóbal, en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos. “Esta persona había ingresado a un laboratorio clínico en el barrio 20 de Julio y realizó actos obscenos a las personas que se encontraban en este lugar. Luego de esto, intentó escapar y cuadras más adelante fue ubicado y detenido por la patrulla de vigilancia”, señaló la institución.



La Mebog reveló que este delincuente ya presentaba antecedentes judiciales por acto sexual abusivo, cometido en 2015. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que alteren la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea de emergencias 123 o al CAI más cercano.

