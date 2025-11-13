En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Falso mensajero que portaba arma con silenciador fue capturado durante operativo en Medellín

Falso mensajero que portaba arma con silenciador fue capturado durante operativo en Medellín

La Policía de Medellín logró la captura de un motociclista armado que iba vestido con la indumentaria de una reconocida empresa de mensajería, pero que de acuerdo con las autoridades, iba a cometer robos en la comuna 11.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Falso mensajero que portaba arma con silenciador fue capturado durante operativo en Medellín
El hombre usaba prendas de una reconocida empresa de envíos.
Secretaría de Seguridad de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad