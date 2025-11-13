Falso mensajero que portaba arma con silenciador fue capturado durante operativo en Medellín

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín reveló los detalles sobre la captura de un hombre que fue detenido vestido como parte del personal de una empresa de mensajería. El sujeto recorría la capital de Antioquia en una motocicleta y portando un arma de fuego con silenciador. El hombre se dirigía a cometer delitos en algunas zonas de la comuna 11-Laureles-Estadio.

¿Qué se sabe del hombre capturado?

"Capturaron en flagrancia a un hombre de 42 años, en medio de un operativo de control en la avenida Bolivariana con carrera 65, liderado por uniformados de la estación de Policía de Laureles, en articulación con la Administración Distrital. El señalado se movilizaba en una motocicleta y estaba vestido con el uniforme de una reconocida empresa de encomiendas, como fachada para desplazarse sin levantar sospechas", se lee en un comunicado de la Secretaría.

"Durante el procedimiento las unidades de policía hallaron en su poder una pistola con un supresor de sonido y 10 cartuchos sin el permiso legal para su porte", explicó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, en unas declaraciones. De acuerdo con las autoridades, "la rápida reacción de las unidades permitió evitar que el arma fuera empleada para cometer delitos en zonas de la comuna 11, Laureles-Estadio".



Se encontró que el hombre no presentaba antecedentes judiciales vigentes, sin embargo, será investigado por posibles vínculos con redes dedicadas al hurto a personas y motocicletas en la capital antioqueña. "Medellín continúa cerrándole el paso a la delincuencia con resultados contundentes. Este año hemos capturado a más de 1.600 personas por hurto y a 10.554 por diferentes delitos, gracias al trabajo articulado con la Policia Metropolitana y a los patrullajes focalizados en zonas de alto impacto", agregó Villa Mejía.



El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Asimismo, confirmaron que la motocicleta que tenía en su poder fue inmovilizada como elemento material probatorio. "Las autoridades continúan investigando si el arma incautada ha sido utilizada en hechos delictivos".

