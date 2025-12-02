Nuevos detalles de liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tras secuestro: hay capturado

En los últimos minutos se confirmó que Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue liberado tras haber sido secuestrado en el departamento del Cauca el pasado 18 de noviembre mientras se movilizaba por la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, para llegar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. El joven, de 23 años, fue raptado junto con su mánager, Nicolás Pantoja.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, precisó ante de medios de comunicación este 2 de diciembre que el joven "está en buenas manos y está bien”, además de que Pantoja también fue liberado. Según la información preliminar que se conoce hasta el momento, los secuestradores mantenían a los dos hombres en zona rural en el suroccidente del país, más específicamente en el sur del Cauca, en un sector entre La Sierra y el municipio del Patía, en un punto conocido como 'Piedra Sentada', y exigían hasta 7.500 millones de pesos por su liberación.

El reporte precisa que el joven está siendo trasladado en helicóptero y se están preparando los protocolos para revisar su estado de salud. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que tras el hallazgo de ambos hombres, se logró la captura de una persona y que se espera que este miércoles 3 de noviembre se realice la judicialización del mismo. Por lo pronto, la entidad de investigación e imputación no ha confirmado la identidad del detenido tras la operación llevada a cabo por el Gaula de la Policía Nacional.



La primera foto de Miguel Ayala tras ser liberado: reacción de Giovanny Ayala

La noticia fue confirmada también por el ministro de Defensa este martes 2 de diciembre, quien, tras entregar los datos a los medios de comunicación, hizo una llamada al reconocido cantante Giovanny Ayala y padre de uno de los secuestrados. En la conversación, transmitida en vivo por Blu Radio, se escucha decir a Sánchez: "Giovanny, qué alegría escucharlo".



En la charla, el jefe de esta cartera explicó que ambos jóvenes "están bien". “Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, indicó el ministro. Las autoridades han señalado de forma preliminar que los presuntos responsables del secuestro serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central.



El padre y famoso artista Ayala le respondió a Sánchez en la llamada, la cual estaba en altavoz para que los reporteros presentes escucharan, y le dijo: "Ministro, muy feliz de escuchar esta noticia. (...) Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública". "Confíen en nosotros, yo le dije que primaba la vida de su hijo, la del mánager también. No nos doblegamos ante estos criminales, aquí la invitación es a que todo el mundo denuncie, esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes de la Policía, también con participación de la Fuerza Aeroespacial. Lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo y va a estar pronto abrazándolo a usted", cerró el funcionario.

Varias fotografías difundidas se convirtieron en las primeras tras 14 días sin noticias del joven Ayala y Pantoja. En las mismas se les observa sonriendo a las cámaras en compañía de miembros del Gaula de la Policía y usando chalecos antibalas.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

