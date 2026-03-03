Investigan muerte de dos hermanas menores de edad en Atlántico: sus cuerpos aparecieron en Malambo

Dos hermanas menores de edad fueron asesinadas en el departamento del Atlántico. Las jóvenes se encontraban desaparecidas desde el pasado 17 de febrero y sus cuerpos fueron hallados en una zona boscosa del municipio de Malambo. La Policía Metropolitana de Barranquilla dio detalles del caso y la madre de las menores entregó declaraciones a medios.

"Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Malambo, donde fueron hallados dos cuerpos sin vida en una zona boscosa, la Policía Nacional dispuso de manera inmediata un grupo especial conformado por investigadores de Policía Judicial e Inteligencia, con el fin de esclarecer con celeridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y lograr la pronta identificación y captura de los responsables", se lee en un comunicado de la Policía Metropolitana de Barranquilla con fecha del 2 de marzo.



¿Qué se sabe del caso?

Se trata de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente, que, según sus familiares, salieron en horas de la noche del martes 17 de febrero, en el último día del carnaval. Las jóvenes supuestamente iban a encontrarse con dos hombres que habían conocido días antes. Tras salir no se volvió a saber de ellas. Solo llegaron unos mensajes amenazantes al celular de la madre de las menores de edad pidiéndole plata para devolvérselas con vida, momento en el que inició una investigación por parte de las autoridades.



"Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval. Y cuando le preguntamos para dónde iban, ellas dijeron: No, que nos mandaron un carro. Y se fueron. Cuando yo quise llamarlas, ya el teléfono estaba apagado. Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron", dijo la madre de las menores de edad en diálogo para Noticias Caracol.



Las dos menores residían con su familia en el barrio La Sierrita en zona metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Las autoridades del departamento del Atlántico continúan adelantando las investigaciones del caso y el respectivo proceso de judicialización ante las autoridades competentes, con el propósito de que los responsables respondan ante la justicia conforme a la ley.

"Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de este hecho a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523. Se garantiza absoluta reserva. La Institución rechaza de manera categórica todo acto que atente contra la vida y la integridad humana, y reitera su compromiso firme con la protección de los derechos fundamentales en el área metropolitana", agregaron las autoridades en el comunicado dando a conocer el caso



¿Cómo denunciar un secuestro o una extorsión?

De acuerdo con la Policía Nacional, si requiere atención inmediata en cuanto a casos de secuestro o extorsión comuníquese con la línea gratuita 165, para que sea atendido por un investigador GAULA de su jurisdicción. "La extorsión es un delito consistente en obligar a través de la utilización de violencia y amenazas a una persona para realizar, tolerar u omitir un acto en contra de su voluntad, con la intención de generar provecho ilícito o beneficio económico para sí o para un tercero".

Las autoridades aclaran que no se considera el delito de extorsión los siguientes casos:



Si está siendo obligado a realizar, tolerar u omitir alguna cosa sin que exista un interés económico, es el delito de constreñimiento ilegal.

Si está siendo atemorizado con la intención de causarle alarma, zozobra, terror o miedo, es el delito de amenaza.

Si le están exigiendo la entrega de dinero o alguna cosa para liberar a alguien que se encuentra retenido en contra de su voluntad, es el delito de secuestro extorsivo .

. Si por medio de artimañas y engaños le realizan exigencias económicas induciéndolo y manteniéndole en el error estaría frente al delito de estafa.