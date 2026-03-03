Temblor en Colombia en la mañana de este martes 3 de marzo: epicentro fue en el Cauca

En la mañana de este martes 3 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín informando sobre un evento sísmico de magnitud considerable que tuvo lugar en el suroccidente del país. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor se registró a las 07:38 hora local, localizándose en la jurisdicción del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca.

El informe técnico detalla que el sismo tuvo una magnitud de 4.0. El epicentro se situó específicamente a 28 kilómetros de la cabecera municipal de Toribío, con coordenadas geográficas de latitud 2.93 y longitud -76.02. Uno de los datos más relevantes proporcionados por el SGC es la profundidad del evento, la cual fue categorizada como superficial, registrando apenas 1 kilómetro de profundidad.



Por su ubicación geográfica, el sismo se localizó en el área de influencia del Volcán Nevado del Huila. Los boletines de este tipo son fundamentales para el monitoreo de la actividad tectónica y volcánica en la región, permitiendo a las autoridades de Gestión del Riesgo evaluar posibles impactos en la infraestructura y la población de los departamentos de Cauca, Huila y Valle del Cauca, donde las principales capitales cercanas son Popayán, Neiva y Cali, respectivamente.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La recurrencia de eventos sísmicos en el territorio nacional no es un fenómeno inusual. Colombia es considerado un país sísmicamente muy activo debido a su compleja configuración tectónica. La explicación científica radica en que el país se encuentra ubicado sobre el llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico" y en un punto de convergencia de varias placas tectónicas principales.



En el territorio colombiano interactúan principalmente tres placas: la Placa de Nazca, la Placa de Cocos y la Placa de Suramérica. El proceso de subducción —donde la placa de Nazca se interna debajo de la placa suramericana— es el responsable de la formación de las tres cordilleras y de la alta sismicidad en la región del Pacífico y el suroccidente del país, como es el caso del reciente evento en Toribío.

Además de estas grandes placas, existen sistemas de fallas geológicas activas que atraviesan el país de sur a norte, como la Falla de Romeral o la Falla de Algeciras. Estas fracturas en la corteza terrestre liberan energía acumulada de forma periódica, manifestándose en temblores de diferentes magnitudes y profundidades. Según el SGC, en Colombia se registran en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para el ser humano.



Detalles del reporte y recomendaciones

El sismo de este 3 de marzo destaca por su baja profundidad. Los sismos superficiales (menores a 30 km) suelen sentirse con mayor intensidad en el área del epicentro en comparación con sismos de la misma magnitud que ocurren a cientos de kilómetros bajo la tierra. El mapa de estaciones del SGC muestra que el evento fue captado por múltiples sensores ubicados en el eje cafetero, el valle del río Cauca y la zona andina central.

Hasta el momento de esta redacción, las autoridades locales no han reportado daños estructurales de gravedad ni víctimas, aunque se mantienen los protocolos de revisión en las zonas rurales de Toribío y municipios aledaños. El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información proporcionada en sus boletines está sujeta a cambios y actualizaciones permanentes a medida que se procesan más datos de la Red Sismológica Nacional. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y estar informada a través de los canales oficiales, evitando la difusión de noticias falsas o predicciones de sismos, ya que científicamente no es posible predecir con exactitud el día o la hora en que ocurrirá un movimiento telúrico.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.