Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEOS | Largas filas de buses de Transmilenio en calle 80, NQS y Caracas; pasajeros deben caminar

VIDEOS | Largas filas de buses de Transmilenio en calle 80, NQS y Caracas; pasajeros deben caminar

Recientes bloqueos en la avenida Caracas, acorde con la empresa Transmilenio, estarían provocando una situación compleja con el servicio de transporte público de Bogotá. Usuarios han reportado interminables filas de articulados.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de mar, 2026
Trancón en Transmilenio
Interminable trancón en Transmilenio. -
Fotos: redes sociales

Interminables filas de buses de Transmilenio se han reportado durante toda la mañana de este martes 3 de marzo de 2026 en Bogotá. Usuarios provenientes de diferentes partes de la ciudad han expuesto el caos que se vive en este sistema de transporte debido, según la entidad, a un bloqueo presentado sobre la avenida Caracas. Pese a que el incidente se reportó hacia las 7 de la mañana, pasadas casi tres horas desde el mismo, la movilidad continúa con graves afectaciones.

Tal ha sido la gravedad del caso, que cientos de usuarios han tenido que bajarse de sus respectivos buses para caminar hacia sus lugares de trabajo; esto, afirman, por la intensa congestión que se presenta en las siguientes troncales:

  • Caracas.
  • NQS.
  • Calle 80.

Los videos desatan impacto: en muchos de hechos logran verse a cientos de ciudadanos caminando a lo largo de la vía, mientras que, tras ellos, permanecen suspendidas largas filas de buses que no logran avanzar. Muchos denunciantes exponen demoras de hasta 30 minutos en un mismo punto. Otros, por otro lado, dicen haber tenido que caminar largas distancias por los problemas operativos que actualmente se evidencian.

Como consecuencia de las novedades registradas en la intersección de la Avenida Caracas con Calle 72, se ha generado una situación de alta congestión vehicular que afecta directamente al interconector de la Calle 80. Ante este panorama, la empresa Transmilenio informó a través de su cuenta oficial en la red social X los ajustes operativos y desvíos programados para mitigar el impacto en la movilidad:

  • Ruta Fácil 4: Se encuentra realizando retornos operativos en la estación 7 de Agosto.
  • Ruta B-G11: Presenta desvíos en ambos sentidos hacia la estación La Castellana.
  • Ruta Fácil 7: Está ejecutando maniobras de retorno directamente en el interconector de la Calle 80.

Resumen de afectaciones por servicios

ServicioNovedad ReportadaPunto de Ajuste
Ruta Fácil 4Retorno preventivoEstación 7 de Agosto
Ruta B-G11Desvío en ambos sentidosEstación La Castellana
Ruta Fácil 7Retorno preventivoInterconector Calle 80

Al respecto, Transmilenio se ha pronunciado. La entidad afirma que los puntos críticos son los siguientes:

  • Avenida Caracas con Calle 72: continúan los desvíos en los servicios BK23, AF60 BL18, BH13 y BG11.
  • Troncal NQS Central: alta congestión desde la estación CAD hasta la 7 de Agosto.
  • Troncal Caracas Centro: congestión va desde la estación Av. 39 hasta la Calle 72, hacia el norte.

"Le recordamos a nuestros usuarios planear sus viajes a través de la TransMiApp y unirse al canal oficial de WhatsApp para recibir información en tiempo real", explica la entidad.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

