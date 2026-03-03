VIDEOS | Largas filas de buses de Transmilenio en calle 80, NQS y Caracas; pasajeros deben caminar

Interminables filas de buses de Transmilenio se han reportado durante toda la mañana de este martes 3 de marzo de 2026 en Bogotá. Usuarios provenientes de diferentes partes de la ciudad han expuesto el caos que se vive en este sistema de transporte debido, según la entidad, a un bloqueo presentado sobre la avenida Caracas. Pese a que el incidente se reportó hacia las 7 de la mañana, pasadas casi tres horas desde el mismo, la movilidad continúa con graves afectaciones.

De nuevo @TransMilenio COLAPSADO por manifestaciones en la calle 72.



Miles de personas tratando de llegar a sus destinos, caminando y haciendo lo imposible por tomar transporte.



Protestar NO significa afectar el derecho a la movilidad.pic.twitter.com/wiROQXGx8y — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) March 3, 2026

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tal ha sido la gravedad del caso, que cientos de usuarios han tenido que bajarse de sus respectivos buses para caminar hacia sus lugares de trabajo; esto, afirman, por la intensa congestión que se presenta en las siguientes troncales:



Caracas.

NQS.

Calle 80.

Los videos desatan impacto: en muchos de hechos logran verse a cientos de ciudadanos caminando a lo largo de la vía, mientras que, tras ellos, permanecen suspendidas largas filas de buses que no logran avanzar. Muchos denunciantes exponen demoras de hasta 30 minutos en un mismo punto. Otros, por otro lado, dicen haber tenido que caminar largas distancias por los problemas operativos que actualmente se evidencian.

Como consecuencia de las novedades registradas en la intersección de la Avenida Caracas con Calle 72, se ha generado una situación de alta congestión vehicular que afecta directamente al interconector de la Calle 80. Ante este panorama, la empresa Transmilenio informó a través de su cuenta oficial en la red social X los ajustes operativos y desvíos programados para mitigar el impacto en la movilidad:



Ruta Fácil 4: Se encuentra realizando retornos operativos en la estación 7 de Agosto .

Se encuentra realizando retornos operativos en la estación . Ruta B-G11: Presenta desvíos en ambos sentidos hacia la estación La Castellana .

Presenta desvíos en hacia la estación . Ruta Fácil 7: Está ejecutando maniobras de retorno directamente en el interconector de la Calle 80.

Resumen de afectaciones por servicios

Servicio Novedad Reportada Punto de Ajuste Ruta Fácil 4 Retorno preventivo Estación 7 de Agosto Ruta B-G11 Desvío en ambos sentidos Estación La Castellana Ruta Fácil 7 Retorno preventivo Interconector Calle 80

CAOS TOTAL. @TransMilenio sin movimiento alguno en varias de sus troncales por manifestaciones ajenas al sistema.



La capital totalmente paralizada. pic.twitter.com/DVeAj2gLUY — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) March 3, 2026

Publicidad

Al respecto, Transmilenio se ha pronunciado. La entidad afirma que los puntos críticos son los siguientes:



Avenida Caracas con Calle 72: continúan los desvíos en los servicios BK23, AF60 BL18, BH13 y BG11.

Troncal NQS Central: alta congestión desde la estación CAD hasta la 7 de Agosto.

Troncal Caracas Centro: congestión va desde la estación Av. 39 hasta la Calle 72, hacia el norte.

"Le recordamos a nuestros usuarios planear sus viajes a través de la TransMiApp y unirse al canal oficial de WhatsApp para recibir información en tiempo real", explica la entidad.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO