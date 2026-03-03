En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Movilidad Bogotá EN VIVO: Transmilenio reporta servicios afectados en avenida Caracas por bloqueos
EN VIVO

Movilidad Bogotá EN VIVO: Transmilenio reporta servicios afectados en avenida Caracas por bloqueos

La entidad de transporte público de Bogotá dio a conocer las novedades en materia de movilidad de este martes 3 de marzo. ¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de mar, 2026
Imagen de referencia de estación de TransMilenio.
Imagen de referencia de estación de TransMilenio.
Desde la mañana de este martes 3 de febrero, la empresa Transmilenio dio a conocer que se presentan varias afectaciones con sus servicios, principalmente sobre la troncal Caracas, debido a manifestaciones ajenas a la operación. El incidente ha provocado desvíos, alta congestión vehicular y demoras para los usuarios.

Debido a lo expuesto anteriormente, a esta hora se presenta congestión en el interconector de la calle 80 y algunas rutas presentan las siguientes novedades:

  • Ruta fácil número 7: presenta retorno en la estación 7 de Agosto.
  • Rutas B y G 11 se desvían hacia la estación La Castellana.
  • Ruta fácil número 7: retorna en el interconector de la Calle 80.

"Por novedades en la Avenida Caracas con Calle 72, a esta hora hay alta congestión en el interconector de la Calle 80 La ruta fácil 4 retorna en la estación 7 de Agosto, la ruta BG11 se desvía hacia La Castallana en ambos sentidos y la ruta fácil 7 retorna en el interconector de la Calle 80", expresó la empresa Transmilenio desde su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...

