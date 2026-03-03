Feminicidio en Pereira: Policía tuvo que intervenir para que no lincharan al presunto agresor

Hay conmoción en Pereira por un feminicidio que ocurrió dentro de una residencia. La Policía tuvo que intervenir para que el victimario no fuera linchado por la comunidad.



Los hechos ocurrieron cuando las dos personas involucradas estaban discutiendo dentro de la vivienda. Al parecer, los hijos de la víctima empezaron a gritar para pedir auxilio ante tal escena. Quienes primero recurrieron fueron los vecinos, que posteriormente llamaron a la Policía.

“Una llamada rápida de la comunidad sobre la pelea o la discusión familiar, una supuesta violencia intrafamiliar, hace que la Policía llegue de manera inmediata”, relató el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.



De acuerdo con el coronel Ochoa, la víctima fue encontrada por los uniformados sobre un andén mientras que era auxiliada por los vecinos. Inmediatamente, las autoridades hicieron que un taxi llevara a la mujer hacia un centro asistencial. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la misma comunidad, la madre de los dos menores de edad falleció.

Por otro lado, el presunto victimario se escondió en la parte trasera de la casa, hasta donde llegaron algunos vecinos para golpearlo. La Policía tuvo que entrar e intervenir para rescatar al hombre. El comandante Ochoa detalló a Noticias Caracol que después de la agresión, este individuo presentaba golpes en el rostro que le dejaron laceraciones en uno de sus ojos.



Autoridades en Pereira alertan que las víctimas de violencia intrafamiliar no están denunciando

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Chacón, señalo que la mujer no había presentado denuncias por violencia intrafamiliar. Este caso provoca preocupación dentro de la entidad teniendo en cuenta que ”es el primer caso que conocen formalmente”. Y es que las autoridades insisten que las mujeres no están denunciando ante la justicia, por medio de los canales habilitados, sin son víctimas de violencia intrafamiliar.



Al momento, el presunto feminicida está a disposición de la Fiscalía General para ser procesado por este delito. De acuerdo con el abogado penalista, Renato Marín, este personaje podría enfrentar cargos por el delito de feminicidio agravado, por lo que recibiría una condena de 41 a 50 años de prisión.



