Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió accidente de tránsito en Medellín

Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió accidente de tránsito en Medellín

Una de las camionetas del esquema asignado por la UNP se quedó sin frenos. En el hecho al menos nueve personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Palacios salió ileso.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: agosto 28, 2025 07:08 p. m.
Daniel Palacios.
Accidente de caravana de Daniel Palacios.
Suministrada

La caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un accidente de tránsito en Medellín durante la tarde de este jueves. Según se conoció, el accidente se produjo cuando una de las camionetas del esquema asignado a Palacios por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se quedó sin frenos. El reporte preliminar da cuenta de al menos nueve personas heridas, una de ellos de gravedad. Se trata del conductor de la camioneta.

Palacios resultó ileso y se pronunció en su cuenta de X. "Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos", escribió el precandidato, quien adelantaba una jornada de recolección de firmas en la capital de Antioquia.

En desarrollo.

