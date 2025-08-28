Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió accidente de tránsito en Medellín

La caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un accidente de tránsito en Medellín durante la tarde de este jueves. Según se conoció, el accidente se produjo cuando una de las camionetas del esquema asignado a Palacios por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se quedó sin frenos. El reporte preliminar da cuenta de al menos nueve personas heridas, una de ellos de gravedad. Se trata del conductor de la camioneta.

Palacios resultó ileso y se pronunció en su cuenta de X. "Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos", escribió el precandidato, quien adelantaba una jornada de recolección de firmas en la capital de Antioquia.

#LOÚLTIMO | La caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un fuerte accidente de tránsito en Medellín, luego que una de las camionetas del esquema asignado por la UNP se quedara sin frenos.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3

En desarrollo.