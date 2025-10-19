En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Colombiano repatriado por EE. UU. permanece bajo cuidado del hospital donde fue internado

Colombiano repatriado por EE. UU. permanece bajo cuidado del hospital donde fue internado

Aunque llegó usando un respirador mecánico, en las últimas horas se lo retiraron. Ministro del Interior dijo que “será procesado judicialmente” mientras se establece qué hacía en aguas internacionales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Colombiano repatriado por EE. UU. permanece bajo cuidado del hospital donde fue internado

