Testimonio de joven sicario en homicidio de Miguel Uribe Turbay: "No me imaginé que fuera a matar"

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación por el homicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio. En los últimos días, fueron capturados Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de 'El Viejo', y Jhorman David Mora, alias 'El Caleño', ambos señalados de tener una participación directa en el crimen. De acuerdo con la Fiscalía, sus testimonios, junto con el del menor que habría accionado el arma, resultarían determinantes para esclarecer el caso.

El ente acusador sostiene que 'El Viejo' sería el enlace entre los autores intelectuales del homicidio y la banda de sicarios que llevó a cabo la ejecución. Según las declaraciones presentadas ante el juez, Pérez Marroquín habría sido quien entregó las instrucciones, el dinero y los medios logísticos a Elder Arteaga, conocido como 'El Costeño', y a Catherine Martínez, una de las piezas fundamentales en la operación.

"Fue la persona (Catherine Martínez) que le dio las indicaciones, que le dio el dinero y que le dio el celular para irse para Caquetá. De manera que existen evidencias de que efectivamente el señor Simeón Pérez Marroquín pueda tener vinculación con esas estructuras", señaló uno de los fiscales durante la audiencia. Martínez, actualmente bajo protección judicial, habría colaborado con las autoridades para identificar a los contactos cercanos de 'El Viejo' y reconstruir los encuentros que antecedieron al crimen.



Juez narra relato de joven sicario implicado en homicidio de Miguel Uribe Turbay

El testimonio del menor de edad, considerado el principal ejecutor del homicidio, fue uno de los puntos más reveladores durante el proceso. Ante el juez que lleva el caso, el joven narró con detalle cómo fue contactado y qué papel cumplió el día del atentado. Según su relato, 'El Caleño' lo buscó a través de redes sociales un día antes de los hechos y le ofreció lo que llamó "un trabajo con las firmas".



"A mí 'El Caleño me contactó por Facebook un día antes, me respondió: 'Le tengo un trabajo con las firmas', yo le dije: '¿Cómo así?' y me dijo: 'Todo bien, eso lo cuadramos mañana'", relató el joven durante la diligencia judicial. Otro testimonio clave es el del menor que disparó contra Miguel Uribe. Según la fiscalía, fue reclutado directamente por alias 'El caleño'.



El menor aseguró que el día del atentado, 'El Caleño' y su pareja lo llevaron en moto hasta el parque El Golfito, donde conoció a El Costeño, quien le dio las órdenes finales: "'Vaya al carro que termina con F', yo llegué a un carro que tenía la placa terminada en F, que era un Chevrolet Spark. Me subí a la parte de adelante y saludé al conductor. El man me dice: "Bueno, manito, ya que sabe qué hacer", yo le dije: "No, a mí Caleño no me dijo qué hacer, me dijo que ustedes me iban a decir. Entonces, el man me dice: "Pille, toca acostar a este man", y me mostró una foto en un teléfono blanco.

El joven insistió en que no comprendió de inmediato que se trataba de un homicidio. "Yo no me imaginé que fuera a matar porque para matar uno va como caiga", afirmó durante su intervención. Esto porque alias 'El Caleño', le había llamado como a las "2 de la tarde, más o menos, me llama y me dice: "Bueno, manito, entonces necesito que vaya formal, sin las perforaciones, bien peinadito". Sin embargo, las pruebas recopiladas por el ente investigador, incluyendo las comunicaciones interceptadas, confirman que el menor fue utilizado para ejecutar el disparo que acabó con la vida de Uribe Turbay.



Alias 'El Caleño' operaba desde estación de Policía

En cuanto a 'El Caleño', los investigadores establecieron que operaba desde la estación de Policía de Engativá, donde permanecía recluido por otros delitos. Desde ese lugar, habría coordinado las acciones junto a su pareja sentimental, identificada como Gabriela, quien también figura entre las personas vinculadas a la investigación y continúa siendo buscada por las autoridades.

Interceptaciones telefónicas realizadas el 20 de septiembre de 2025 muestran cómo 'El Caleño' mantenía comunicación con Gabriela para dar instrucciones sobre movimientos y contactos. En uno de los audios, el procesado expresa su temor de ser implicado junto con ella y menciona a otra persona identificada como Harold, quien ya habría sido capturado por la policía. Los investigadores creen que se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, también conocido como Harold, quien enfrenta cargos por su posible participación en la planificación del crimen.

