En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
GOLAZO DE JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Testimonio de joven sicario en homicidio de Miguel Uribe Turbay: "No me imaginé que fuera a matar"

Testimonio de joven sicario en homicidio de Miguel Uribe Turbay: "No me imaginé que fuera a matar"

Las recientes capturas de dos presuntos implicados en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay permitieron a la Fiscalía reconstruir los detalles del atentado ocurrido en Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Testimonio del joven implicado en el homicidio de Miguel Uribe Turbay:
El joven reveló cómo operaba la estructura criminal que habría recibido órdenes desde prisión.
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad