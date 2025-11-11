Así cayó joven que agredió a sus perros dentro de ascensor en Antioquia: vivían entre heces y basura

Aterrados dentro de un ascensor, tres perros fueron víctimas de maltrato animal por parte de un sujeto de gorra blanca con verde y camiseta blanca. Esta persona le propinó una golpiza a uno de los tres caninos mientras los otros dos, intimidados, miraban cómo le pegaban a uno de ellos. Los hechos sucedieron en el municipio de La Estrella, Antioquia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En imágenes de cámaras de seguridad se ve el momento en que este sujeto le da una patada al perro, que se hinca asustado. Otro de los caninos, que es apenas un cachorro se paró al lado del perro agredido y detrás de él se encontraba el otro animal maltratado.

El agresor salió del ascensor, volvió a entrar, le dio un puño al perro en la cabeza, después lo agarró de las orejas, lo agitó y después le dio otra patada. Todo sucedía en presencia de los otros dos perritos que permanecían aterrados.



Mario Gutiérrez, alcalde de La Estrella, se pronunció frente al tema y anunció la detención del agresor. “En la mañana del 10 de noviembre recibí una queja por parte de la comunidad donde se veía a un sujeto maltratando a unos perritos dentro de un ascensor en la urbanización Villas de Ensueño II. Esta queja la remití inmediatamente a la inspección de Medioambiente, que se trasladó al lugar en compañía de la Policía Nacional”.



Así vivían los perros agredidos dentro de un ascensor en Antioquia

El alcalde agregó que las autoridades ingresaron al apartamento del agresor y se encontraron con un lugar que no cumplía con las condiciones para tener animales, pues en el lugar había mucha basura en los pisos e incluso materia fecal, al parecer, de los caninos: “Pudimos ingresar al apartamento y constatar las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos”.



De inmediato, los animales fueron recuperados y puestos a disposición de las autoridades. “Los perritos se encuentran ya con nosotros bajo la protección de Alcaldía Municipal en el programa Arca”.

Publicidad

El agresor, según el alcalde, “fue individualizado por la Policía Nacional. Estamos haciendo todo lo pertinente, desde el proceso sancionatorio con la Inspección de Medioambiente, y, además, entablaremos una denuncia ante la Fiscalía e invitamos a toda la comunidad para que siga poniendo las quejas cuando puedan evidenciar casos de maltrato animal. No podemos permitir que esto siga sucediendo ni en nuestro municipio ni en ningún lugar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia con estos perritos”.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

Para denunciar maltrato animal en Colombia, se debe acudir a las autoridades competentes y utilizar los canales oficiales establecidos por la ley.

Publicidad

El maltrato animal es considerado delito desde la Ley 1774 de 2016, reforzada por la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que reconoce a los animales como seres sintientes y no como objetos. Esto permite que agresiones físicas, negligencia, abandono o explotación sean sancionadas penalmente.

Para denunciar, se puede acudir a la Policía Nacional, a la Inspección de Policía del municipio donde ocurrieron los hechos, o directamente a la Fiscalía General de la Nación. También se puede reportar a través de líneas de atención ciudadana, portales web oficiales o aplicaciones como LegalApp del Ministerio de Justicia.

Es recomendable presentar pruebas como fotos, videos, testimonios o documentos médicos veterinarios. En Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) también recibe denuncias y coordina rescates.

Las sanciones por maltrato pueden incluir multas y penas de prisión entre 20 y 56 meses, dependiendo de la gravedad del caso. Denunciar no solo protege al animal afectado, sino que también contribuye a generar conciencia y fortalecer la cultura del respeto hacia todos los seres vivos.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias