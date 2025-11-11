En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA
Así cayó joven que agredió a sus perros dentro de ascensor en Antioquia: vivían entre heces y basura

Así cayó joven que agredió a sus perros dentro de ascensor en Antioquia: vivían entre heces y basura

En video se ve el momento en que el detenido le propina una brutal golpiza a uno de sus perros, frente a la mirada aterrada de los otros. Además, las autoridades de Antioquia grabaron las condiciones en las que vivían los caninos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de nov, 2025
Cayó joven que agredió a sus perros dentro de un ascensor: los animales vivían entre heces y basura
Los perros fueron recuperados por las autoridades -
Redes sociales

