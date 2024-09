Colombiano quedó tetrapléjico en EE.UU. y su familia pide ayuda a Embajada para visitarlo

José Andrés Tabares Vargas, un colombiano de 26 años que se mudó a EE.UU. en 2022, se encuentra en estado crítico tras un trágico accidente ocurrido en la ciudad de Charlotte. El joven, quien estaba de visita en un lago local con varios amigos, decidió lanzarse desde una piedra al agua. Sin embargo, el nivel del agua en el lago estaba peligrosamente bajo, lo que provocó que José Andrés sufriera un impacto severo al caer.

Lo que sucedió en el accidente

El incidente ocurrió cuando José Andrés y su grupo de amigos decidieron disfrutar de un día de esparcimiento en el lago. En un intento por realizar un clavado desde una piedra alta, José Andrés no se percató de que el nivel del agua había descendido considerablemente debido a la sequía estacional. El impacto resultante fue devastador, dejándolo gravemente herido y en estado crítico.

Elisabeth Vargas, madre de joven en estado crítico, afirmó: "Tuvo un accidente clavado en el lago, el agua estaba muy bajita y cuando se lanzó, él ya no camino más. Se rompió las tres vértebras y en este momento quedó tetrapléjico".

El joven fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos han estado luchando para estabilizar su condición. Según los informes médicos, José Andrés sufrió múltiples lesiones internas y fracturas, lo que ha llevado a los especialistas a mantenerlo bajo un estricto control. Las expectativas sobre su recuperación son inciertas, y la situación es extremadamente delicada.

La madre de José Andrés Tabares Vargas, quien reside en Italia, recibió la devastadora noticia del grave accidente de su hijo con una reacción de profundo shock. La noticia provocó que sufriera un infarto, lo que requirió su traslado de urgencia a una clínica para recibir atención médica inmediata.

Una vez estabilizada y recuperada, la madre se dirigió a la Embajada de Estados Unidos en Italia para solicitar una visa urgente. Su objetivo es poder viajar a Estados Unidos para visitar a su hijo, que se encuentra en estado crítico en un hospital en Charlotte. La solicitud del documento es crucial para que pueda estar al lado de José Andrés durante este difícil momento.

"Yo me presenté a los tres días en la Embajada de Italia y me negaron la visa. Me dijeron que me viniera para mi país y que pidiera ayuda aquí en mi país porque allá no podían hacer nada", mencionó Elisabeth.

Estado de salud y solicitud de la familia

José Andrés Tabares Vargas se encuentra en una situación crítica, con capacidad de mover solo los ojos. Su madre, quien está a la espera de una visa urgente, se comunica con él a través de videollamadas mientras las gestiones para su viaje se concretan. La gravedad de la situación ha llevado a la clínica en la que está internado a emitir un documento dirigido a la Embajada de Estados Unidos, en el cual se solicita urgentemente la concesión de la visa para la madre debido al riesgo significativo de que José Andrés permanezca solo.

"Él está muy mal. Lo único que yo les pido encarecidamente a la Embajada de los Estados Unidos es que me den este timbre, porque yo quiero abrazar a mi hijo, por favor. Se lo suplico. Quiero volver a ver a mi hijo, se lo suplico", añadió Elisabeth.

Ana Sofía Tabares, la hermana de José Andrés, también espera encontrarse con su hermano: "Nosotros lo necesitamos a él, me duele esta impotencia de no poder estar ahí con él abrazándolo. Yo necesito también estar con mi hermano y él también me necesita".

José Andrés Tabares tiene una hija de 5 años que vive con él en los Estados Unidos.

En medio de esta tragedia, la familia de José Andrés, que se encuentra en Colombia, ha solicitado a la Embajada de Colombia en Estados Unidos una visa urgente para poder viajar a Charlotte y estar al lado del joven durante este difícil momento. La familia está enfrentando no solo el dolor emocional de la situación, sino también la difícil barrera administrativa para poder reunirse con su ser querido.

El drama se ha intensificado con la espera de una respuesta a su solicitud de visa, mientras la salud de José Andrés continúa siendo crítica.