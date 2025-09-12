En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Comerciante en Antioquia fue hallado desmembrado: investigan conversación que tuvo con 3 hombres

Comerciante en Antioquia fue hallado desmembrado: investigan conversación que tuvo con 3 hombres

Hasta la tienda de Norbey Antonio Suárez llegaron tres sujetos en motocicletas, hablaron con la víctima y luego él accedió a irse con ellos. Un día después, fue encontrado muerto de la peor manera.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:57 p. m.
Comparta en:
Comerciante en Antioquia fue hallado desmembrado: investigan conversación que tuvo con 3 hombres
Norbey Suárez, víctima de homicidio -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad